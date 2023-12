Auf der CES in Las Vegas präsentiert LG mit dem CineBeam Qube seinen ersten Lifestyle-Projektor. Das 4K-Modell überrascht mit einem kompakten, leichten Design und einem um 360 Grad drehbaren Griff. Das moderne Design mit seiner minimalistischen Ästhetik soll auch wenn der Projektor nicht im Betrieb ist, als stilvolles Wohnaccessoire gut aussehen.

Als einer der kleinsten Projektoren am Markt projiziert der LG mit UHD-Auflösung bis zu 120 Zoll Bilddiagonale. Bei der Lichtquelle setzt LG auf einen RGB-Laser. Natürlich darf bei LG auch WebOS und das gesamte LG-Contentangebot fehlen.

Preise und Verfügbarkeiten der neuen Geräte werden für den deutschen Markt voraussichtlich im Februar 2024 bekannt gegeben

Samsung Freestyle – Quo vadis?

Vor zwei Jahren präsentierte Samsung mit The Freestyle den ersten kompakten Lifestyle-Projektor. Super kleiner Formfaktor, LED mit 550 Nits überschaubare Leuchtkraft und trotzdem extrem cool. Denn die Ingenieure von Samsung hatten bei der Produktentwicklung eine innovative Idee – der Projektor in Lampenform lässt sich in eine Standardlampenfassung befestigen und mit Strom versorgen.

Der Produktlaunch im Rahmen der CES-Keynote machte weltweit Schlagzeilen – Mission erfüllt? Jede CES braucht Showprodukte wie Showcars auf einer Automesse. Die aufmerksamkeitsstarken Präsentationen sollen mehr die Innovationskraft zeigen, oft sind sie nicht die großen Umsatzbringer. Samsung stellte ein Jahr später auf der CES 2023 mit Gen 2 den Nachfolger auf den Markt. Dieser ist jetzt allerdings schon nicht mehr bei Samsung verfügbar.

Es bleibt offen ob auf der CES die dritte Generation von The Freestyle vorgestellt wird oder ob Samsung ein neues, andere Highlight präsentiert.