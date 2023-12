Um es direkt vorneweg festzuhalten – Consumer TV, Smart TV oder auch Connected TV – sind keine Alternative zu professionellen Digital Signage Displays im Dauereinsatz. Aber zunehmend finden sich Consumer TVs auch in Büros in der Lobby, im Sozialraum oder teilweise sogar in Meetingräumen. Dazu kommt, das die großen Displayhersteller dieselben Betriebssysteme (Tizen, WebOS, Android) in professionellen wie auch in Consumer TVs nutzen.

LG Electronics stellt nun im Rahmen der CES 2024 eine Reihe neuer Apps für seine Smart TVs vor. Einer der neuen Dienste sind professionelle Fortbildungen für Unternehmen und Einzelpersonen. Dafür kooperiert der koreanische Displayriese mit der Lernplattform Udemy.

Udemy bietet sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen flexible und effektive Fortbildungsangebote. Konkret können Nutzer über die Udemy-App auf über 200.000 Kurse zu mehr als 3.000 Themen in über 75 Sprachen zugreifen. Die Plattform, die bereits von 67 Millionen Menschen genutzt wird, bietet hochspezifische berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten – etwa in Bereichen wie Programmierung, Führung und Teambuilding – und zeichnet sich durch eine besonders hohe Kundenzufriedenheit aus.

Weitere neue Apps sind auch Games und Wellness-Kurse. Beides kann auch professionell im Wartebereich oder Sozialraum eingesetzt werden. Auch wenn das App und Smart TV Angebot primär auf Consumer ausgerichtet ist, verwischen die Use-Cases zwischen Sofa und Meetingraum immer mehr.

