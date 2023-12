Die Unesco-Stätte Diriyah in Saudi-Arabien ist der erste Werbekunde des transatlantischen DooH-Netzwerks The United: Zeitgleich lief ein 30-minütiger Spot über die Wüstenstadt auf vier prominenten Screens – den Piccadilly Lights in London, dem Moxy in Los Angeles sowie zwei Flächen am Times Square in New York.

Die Simultanwerbung lief ab 27. November sieben Tage lang. Sie erzählt die Geschichte der historischen Stadt Diriyah in der Nähe von Riad, die als Tourismusziel revitalisiert wurde. Saudi vermarktet Diriyah als „Stadt der Erde“ und will damit ein internationales Publikum anziehen.

Das Netzwerk The United ist eine Kooperation zwischen den beiden Außenwerbern Ocean Outdoor und Branded Cities. Alle Screens ermöglichen die Ausstrahlung von Werbespots mit 3D-Effekt durch die Verwendung von Techniken wie Deepscreen und Dreamroom 3D. Damit sind sie vor allem auf soziales Sharing ausgelegt, um auch ein digitales Publikum zu erreichen.