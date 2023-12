Nach der Integration von mehr als 100 DooH-Schaufensterscreens von Toppharm-Apotheken erweitern nun 100 zusätzliche Screens von Rotpunkt-Pharma das Street-Netzwerk auf rund 230 Screens in der Deutschschweiz. Es ist laut Excom das erste Mal, dass ein Fremdvermarktungsmandat über beide Apotheken-Gruppierungen zustande kommt.

Auch konnte Excom Media den Vertrag für die Vermarktung der mehr als 200 POS-Apothekenbildschirme der T&R-Gruppe für ein Jahr verlängern. T&R Pharma ist ein Joint Venture von Rotpunkt und Toppharm, um für die eigenständigen Apothekenstandorte ideale Bedingungen zu schaffen.

„Excom Media ist seit Langem der Vermarktungspartner von Toppharm und Rotpunkt. Aufgrund unserer guten Zusammenarbeit sowie der großen Erfolge in der Vermarktung von branchenübergreifender DooH-Werbung, ist es naheliegend, die Partnerschaft mit Excom Media fortzusetzen und auszubauen,» sagt Michael Bollinger, Geschäftsführer von T&R Pharma.

Werbung für (fast) alle

Die 230 Schaufensterscreens von Toppharm- und Rotpunkt-Apotheken sprechen eine breite Zielgruppe an hochfrequentierten Orten an. Viele der Apotheken befinden sich in Einkaufspassagen, an Hauptstraßen oder in Shoppingcentern. Mit nur wenigen Ausnahmen können Werbetreibende aller Branchen die Werbeflächen der Schaufensterscreens nutzen.

„Wir sind begeistert, unser Street-Netzwerk mit den über 100 Rotpunkt-Bildschirmen erweitern zu können. Die strategische Partnerschaft mit der T&R Pharma AG stärkt nicht nur unsere Marktpräsenz, sondern eröffnet Werbetreibenden aus allen Bereichen auch die Chance, ihre Botschaften der breiten Öffentlichkeit wirksam zu präsentieren“, sagt Marc Goetti von Excom Media.