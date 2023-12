Die Mormonen-Glaubensgemeinschaft – offiziell „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“ – ist bekannt für seine Wachturm-Jünger in den Fußgängerzonen. Anstelle von Wachturm wählte die Kirche einen DooH-Leuchtturm – am 27. November lief die Weihnachts-Kampagne „Light The World“ über 27 LED-Flächen am Times Square. Der 30-minütige Kampagnenfilm wurde auf alle LED-Screens angepasst und lief nur ein einziges mal.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Was die einmalige Kampagne gekostet hat ist nicht überliefert, aber die Mormonen verfügen über einen USD 100 Milliarden Fonds der 2023 sicherlich genug Rendite abgeworfen hat, um für 30 Minuten den Times Square zu dominieren. Das YouTube Video hat schon über 33 Millionen Views – es zeigt sich damit mal wieder, wie DooH und Social Media gemeinsam riesige Reichweiten erzielen können.

Zuerst entdeckt hat die Geschichte der invidis Nordamerika-Partner Sixteen-Nine

Anzeige