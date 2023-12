Doohclick expandiert mit seiner Ad-Management-Plattform nach Großbritannien: Smart Outdoor nutzt Doohclick als erster britischer Außenwerber für die Vermarktung seiner DooH-Standorte. In den vergangenen beiden Jahren konnte der schwedische Plattform-Betreiber auch erste Kunden im Nahen Osten, den USA und Südafrika gewinnen. Unter anderem verwaltet der US-Außenwerber Liquid Outdoor darüber sein Netzwerk.

Smart Outdoor hat in Großbritannien inzwischen 450 DooH-Displays und erreicht damit nach eigenen Angaben ein Publikum von mehr als 18 Millionen Menschen. Die Screens des Unternehmens befinden sich am Straßenrand, im Transitbereich und an Einzelhandelsstandorten im Nordosten von England, in Yorkshire und Zentralschottland – darunter die Tyne Bridge, das York Designer Outlet und Standorte an der Waverley Station und dem Murrayfield Stadium in Edinburgh.

Mark Catterall, CEO von Smart Outdoor, sagt: „Um unser Wachstum im Norden und in Schottland zu unterstützen, ist es wichtig, einen Adtech-Netzwerkpartner zu wählen, der sowohl aus der Sicht eines Medieneigentümers als auch aus technischer Sicht direkte Erfahrung und Verständnis für Digital-out-of-Home hat.“ Die Doohclick-Plattform würde diese Anforderungen erfüllen.