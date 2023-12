DSE 2023 Gute Stimmung in Nordamerika

Mehr als 300 Digital Signage Experten aus Nordamerika und Europa trafen sich am Vorabend der DSE 2023 zum traditionellen Sixteen-Nine Mixer Networking-Event. Nicht alle schafften es pünktlich, da der Wintereinbruch in Europa die Anreise erschwerte.

Themen des Abends waren neue Signage-as-a-Service Konzepte, Konsolidierung von Digital Signage Software Plattformen, Content-Syndizierung in Zeiten von Generative AI und der Boom von LED. Im Vergleich zu Europa ist die Branchenstimmung in Nordamerika sehr gut. Das neue Digital Signage Jahr kann kommen, für viele beginnt es mit dem Besuch der ISE in Barcelona.