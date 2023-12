Espresso House, eine Café-Kette mit mehr als 500 Shops in den nordischen Ländern und, seit 2018, in Deutschland, will seine Filialen digitalisieren – und hat Visual Art als strategischen Digital Signage-Partner und -Lieferanten gewählt. Die digitalen Displays sollen als Marketingkanal dienen, um den Umsatz zu steigern und die Kundenbindung zu erhöhen.

Die digitalen Menütafeln sollen Kunden dabei helfen, Sonderangebote zu entdecken und die Marke besser wahrzunehmen. Auch eine Segmentierung des Angebots je nach Tageszeit „Daypart“ soll so unterstützt werden.

„Durch unsere Partnerschaft mit Visual Art sind wir zuversichtlich, dass die Umsetzung unserer ‚Dayparts‘-Strategie auf digitalen Displays die Kommunikation und das Engagement mit unseren Kunden in Echtzeit ermöglichen wird. Diese Abkehr von analogen Materialien modernisiert nicht nur unseren Ansatz, sondern ermöglicht es unseren Baristas auch, ihren Fokus auf eine persönlichere Begegnung mit unseren Gästen zu richten“, sagt Gustav Almqvist, Chief Information Officer bei Espresso House.

Visual Art ist sowohl für die Hardware- als auch für die Software-Installation verantwortlich. Zum Einsatz kommt dabei die Visual-Art-eigene Plattform Signage Player, die auch die Dayparts-Funktionalität unterstützt. Dadurch wird laut Andreas Ström, Chief Revenue Officer bei Visual Art, nicht nur die Kommunikation rationalisiert, sondern auch Zeit und Ressourcen für die Kaffee-Baristas freigesetzt, die sich dann mehr um die Kunden kümmern können.