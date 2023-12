Gude Systems präsentiert seine neueste Power Distribution Unit (PDU): den Expert Power Control 1141. Das System ist für den professionellen Einsatz konzipiert und ermöglicht die Verbindung von bis zu vier Endgeräten. Es handelt sich um eine LAN-Steckdose, eingebettet in ein Metallgehäuse, das sich aufgrund seiner kompakten Größe für den platzsparenden Einbau in IT- und AV-Installationen eignet.

Die PDU verfügt über vier IEC C13-Anschlüsse auf der Vorderseite, die das Schalten, Überwachen und Messen der Energie der angeschlossenen Geräten ermöglichen: Die Schaltfunktionalität des Geräts gestattet geschützten Fernzugriff für das Ein- oder Ausschalten der verbundenen Geräte. Über diesen Fernzugriff lässt sich ein Neustart („Remote Reboot“) initiieren. Das kann auch vollautomatisiert ohne Benutzereingriff durch die integrierte Überwachungsfunktion geschehen.

Das Gerät bietet die Möglichkeit, Zusatzsensoren anzuschließen, um Umgebungsparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck zu überwachen. Programmierte Grenzwerte können automatisch Schaltvorgänge auslösen, um systemkritische Zustände wie Überhitzung oder zu hohe Luftfeuchtigkeit zu verhindern. Warnmeldungen informieren den Anwender in Echtzeit. Mit zwei integrierten Energiezählern erkennt der Expert Power Control 1141 elektrische Größen und soll es dem Benutzer ermöglichen, Stromsparpotenziale zu identifizieren. Programmierbare Zeitschaltpläne sollen das kollektive Abschalten der Geräte erlauben.

Die Konfiguration und Steuerung des Geräts sind über eine webbasierte Steuerungszentrale möglich. Eine sichere Kommunikation und Authentifizierung sind laut Gude durch entsprechende Protokoll-Unterstützung gewährleistet. Die PDU lässt sich nach Angaben des Herstellers in eine Vielzahl von Steuerungen namhafter Anbieter von AV-Mediensteuerungen und IT-Monitoring-Lösungen integrieren.

Der Expert Power Control 1141 findet Anwendung in AV-Umgebungen wie Konferenzräumen, Smart Homes, Digital Signage-Systemen, sowie in IT-Installationen wie Schaltschränken, Serverräumen und Rechenzentren. Auch in Industrieumgebungen wie Produktionsstätten und Lagerhallen soll das System eingesetzt werden.

Abmessungen und Gewicht des Produkts sind: 187 x 95 x 43 Millimeter ohne Befestigungslaschen. Das Gerät hat ein Gewicht von 800 Gramm. Das Zubehör umfasst Plug-and-Play-Sensoren zur Überwachung von Umgebungsparametern sowie eine Gerätehalterung für 19-Zoll-Schränke. Der Expert Power Control 1141 ist ab sofort beim Hersteller und den Vertriebspartnern erhältlich.