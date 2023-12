Die Wirtschaftskammer Wien startet eine Weihnachtskampagne in der Wiener Innenstadt. Sie ist der erste Kunde, der Google Display & Video 360 für eine programmatische DooH-Kampagne über Gewistas Digitale City Lights und Premium Screens nutzt. Die Kampagne läuft von Anfang Dezember bis Weihnachten.

Gewistas digitale Flächen sind seit dem letzten Adserver-Upgrade über die Google-Plattform „Display & Video 360“ programmatisch zugänglich. Florian Wagner, Lead of Data & Programmatic Strategy von Gewista, hebt die strategische Bedeutung dieser Neuerung hervor: „Durch die programmatische Anbindung an die Google Marketing Plattform fokussieren wir besonders die heimische KMU & EPU Landschaft.“ An Google angebundene Unternehmen könnten nun, in gewohnter Weise, Kampagnen bei Gewista realisieren.

Die Weihnachtskampagne der Wirtschaftskammer trägt dem Titel “Weihnachtszeit. Wunschzeit.” Sie wurde mit den Agenturen E-Dialog und Mindworker Kommunikationsagentur umgesetzt. Sie hebt die Initiative „Meinkaufstadt Wien“ hervor, mit der die Wirtschaftskammer den regionalen Einkauf fördern will. Die Plattform Meinkaufstadt.Wien bietet Einkaufstipps, Grätzl-Trends, Informationen zu Veranstaltungen und mehr, um die Vielfalt der Wiener Einkaufsgebiete zu präsentieren.