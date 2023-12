Das Unternehmen Basecamp betreibt insgesamt 17 Hotels und Studentenwohnheime in Polen, Skandinavien und Deutschland. Das neu eröffnete Studentenwohnheim in Göttingen wurden dabei Sound- und Digital Signage-Systeme von Accenta installiert. Der Integrator setzte dabei im Audio-Bereich Produkte von Audac und Clear One für die Hintergrundbeschallung sowie für die AV-Konferenzräume ein. Für die Digital Signage-Installationen kamen Philips-Displays zum Einsatz.

Fernwartung für Flexibilität

Zu den besonderen Projektanforderungen zählte eine integrierte Audio-Verbindungslösung zwischen zwei nicht zusammenhängenden Gebäuden. Zudem wurde eine zentrale, mit unterschiedlichen Diensten kompatible Streaming-Lösung mit passender Hardware eingebaut, dies mit einer einfach zu bedienenden Dashboard-Lösung für den Endanwender.

In den teilbaren AV-Konferenzräumen wurde eine Lösung mit integrierten Deckenmikrofonen eingebaut. Entsprechend der flexiblen Aufteilung der Räume ist die Soundlösung teilbar und per Knopfdruck umschaltbar. Die verwendeten Komponenten werden ferngewartet, um Updates, Änderungen und Fehlerbehebungen zu jeder Zeit vornehmen zu können.

Mehr für 2024 geplant

„Wir haben das hochkomplexe Projekt gemeinsam mit unserem Partner S.E.A. in Rekordzeit umgesetzt und viel positives Feedback über unser flexibles Design und technisches Know-how erhalten“, erklärt Jessica Kalla, Geschäftsführerin von Accenta.

„Unsere Bewohner setzen intuitive Bedienung und anspruchsvolle technische Lösungen bei Sound- und digitalen Systemen voraus“, erläutert Kevin Schwenzer, Projektleiter bei Basecamp für den Göttinger Standort. „Die eingesetzte Lösung erfüllt diese Bedingungen und wird auch bei zukünftigen Projekten in 2024 zum Einsatz kommen.“