In eigener Sache Frohe Weihnachten von invidis

Nach einem turbulenten und unsicherem Jahr wird es Zeit für uns alle, durchzuatmen und unsere Gedanken neu zu ordnen. Das gilt im Speziellen auch für unsere Branche, und im ganz kleinen Maßstab auch für invidis. Haben wir doch erst vor einer Woche unseren großen Wurf für dieses Jahr auf den Weg gebracht: das Green Signage Handbook, eine Hands-on-Ressource für alle, die ihre Digital Signage-Netzwerke nachhaltiger betreiben werden.

Doch ganz Pause ist für ein Medium wie invidis nicht drin. Denn schon steht die CES in Las Vegas wieder vor der Tür, und Ende Januar steht schon der erste jährliche Branchenhöhepunkt mit der ISE 2024 an. Daher werden wir in kleinerem Umfang auch zwischen den Jahren berichten und Sie auf dem Laufenden halten.

Aber nun wünscht das gesamte invidis-Team frohe und erholsame Festtage. Und wir bedanken uns bei Ihnen, unseren Lesern und Anzeigekunden. Für Ihre Treue und dafür, dass Sie uns auch im neuen Jahr zu neuen Höchstleistungen motivieren.