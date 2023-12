Mit der Akquisition von Radiopark wird Imagesound seine Geschäftsexpertise in Europa bündeln und weiter ausbauen. Hamburg wird damit ein weiterer Sitz der Imagesound Group neben den etablierten Büros in Chesterfield (UK), Los Angeles, Miami, Dubai, Hongkong und Shanghai. Mit mehr als 25 Jahren internationaler Erfahrung in den Bereichen Retail, Leisure und Hospitality für Kunden in 168 Ländern zählt Imagesound zu einem der größten Anbietern für Musik-Lösungen weltweit.

Zur gemeinsamen Kundenliste von Imagesound und Radiopark gehören nun fast alle großen Hotel-und Kreuzfahrtanbieter, darunter Kempinski, die Accor Group, Wyndham Hotels und Novum Hospitality sowie Cunard, Silversea, Aida und P&O Cruises. Außerdem sind internationale Marken wie H&M, Adidas, Superdry, Fred Perry und Christian Louboutin Kunden von Imagesound.

Einer der größten Instore-Audio Anbieter

Der britische Anbieter Imagesound mit Hauptsitz in Chesterfield beliefert ein Kundenportfolio aus 2.000 Marken an 87.000 Standorten in 168 Ländern – und ist mit Mood Media einer der größten Instore-Audio Anbieter weltweit. Neben Instore-Audio und Musikkonzepten entwickelt und betreibt Imagesound auch Digital Signage.

Radiopark verfolgte während der Pandemie 2020/21 einige Wettbewerber in Deutschland wegen angeblicher Patentverletzungen. Radio POS und Muse schlossen Kooperationsvereinbarungen, andere Anbieter wehrten sich mit externer Rechtsberatung. Ob und wie die Wettbewerber sich mit Radio Park einigten wurde nicht veröffentlicht.