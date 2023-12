Das Jahr 2023 war rückblickend großartig für die Echion AG – mal wieder und Gott sei Dank. Wir konnten als Full-Service-Dienstleister in unseren Kerngeschäftsfeldern mit Digital Signage weiter wachsen, was in Zeiten der Marktkonsolidierung nicht selbstverständlich ist. Im Bereich der digitalen Erlebniswelten konnten wir mit neuen Ansätzen neue Branchen erschließen und uns mit neuen Produkten zukunftssicher aufstellen. Zum Jahresende blicken wir hochmotiviert auf 2024. Die Auftragslage und die Fülle an Projektanfragen stimmen uns optimistisch, dass auch das kommende Jahr wieder ein herausragendes werden kann – wenngleich noch große Aufgaben auf uns warten.

Neben den persönlichen und privaten Herausforderungen war auch im Jahr 2023 klar, dass unsere „neue Normalität“ nichts mehr mit dem gelernten „Normal“ zu tun haben wird: Welche technologischen Entwicklungen wollen heute gestartet werden, um den Anschluss nicht zu verlieren? Wieviel KI ist nötig und wo? Mit welchem gesunden Maß wollen Mitarbeitende verwöhnt werden, wieviel „Employer Branding“ ist machbar und nötig, um nicht im regionalen Vergleich als Arbeitgeber an Relevanz zu verlieren? Wie reagieren Märkte auf macht-politische Veränderungen in Europa und im Nahen Osten, sowie auf die Wahl in der USA im Jahr 2024? Wurde (auch) dieser Beitrag von Chat-GPT geschrieben?

Eins verbindet uns Unternehmen der technologischen Branchen sicher: Ein gut aufgestelltes Team, eine agile Strategie für Wachstum und Marktbearbeitung, ein sinnvoller Umgang mit Ressourcen, Fleiß und Leidenschaft für das tägliche Tun sind die Grundpfeiler für turbulente Zeiten. Es bleibt spannend, und das ist auch gut so.

Die Digital Signage-Branche schaut alljährlich zum Jahresende mit freudiger Erwartung nach Barcelona und die dort im Rahmen der ISE Ende Januar 2024 vorgestellten Trends aus Hardware und Software. Sicherlich wird auch die kommende ISE wieder ein Jahres-Highlight, wenngleich die Hersteller vermutlich mit keinen bahnbrechenden technologischen Neuerungen aufwarten werden. Netzwerk, Partner-Bindung und Erweiterung des Horizonts stehen auf dem Programm – und genau das ist richtig und wichtig. Zum gemeinsamen Jahresauftakt freue ich mich auf gute Gespräche und gemeinsame Strategien für bestehende Märkte und neue Branchen.

Die Echion AG wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr und viel Erfolg im Umgang mit der (wieder) neuen Normalität im Jahr 2024!