Retail Media, sprich Werbung für die Kundschaft am oder in der Nähe des POS, ist nichts Neues. Was jedoch Retail Media einen enormen Aufschwung verliehen hat, sind die Eigenschaften aus der Online-Welt, wie verwertbare Erkenntnisse aus Performancemessungen zu gewinnen und dank personalisierten Inhalten und Werbeanzeigen eine Beziehung zu den Kunden in Echtzeit aufzubauen.

Für das Jahr 2023 wird in der USA mit einem fast viermal größere Anstieg der Einnahmen aus Suchanzeigen in Retail Media gerechnet als aus der restlichen Suchmaschinenwerbung. Wir sollten aber nicht vergessen, dass Retail Media bei weitem nicht nur online stattfindet.

Instore-Retail-Media: Die große Chance

Instore-Retail-Media hat ebenso das Potenzial, Millionen von Käufern zu erreichen – vor allem diejenigen, die über Online-Kanäle nicht oder nur schwer zu erreichen sind. Die meisten Lebensmittelhändler stimmen zu, dass nahezu 80 Prozent ihrer Kundschaft ausschließlich im Geschäft einkauft.

McKinsey prognostizierte, dass in Europa durchschnittlich 80 Prozent der Einkäufe von Lebensmitteln und FMCG-Marken bis weit ins Jahr 2030 hinein weiterhin in den physischen Geschäften stattfinden wird. Berücksichtigt man die Käufer, die sowohl online als auch im Geschäft einkaufen, ist diese Zahl wahrscheinlich noch höher.

Bis im Jahr 2027 dürfte der weltweite Anteil von Retail Media an den Werbeausgaben für FMCG-Marken (Trade Marketing, Shopper Marketing und Medien) von USD 194 Mrd. (2023) auf USD 400 Mrd. ansteigen. Angesichts dessen wäre es nicht sehr weitsichtig, die Bemühungen, Innovationen und Investitionen im Bereich Retail Media ausschließlich auf die Online-Welt zu konzentrieren.

Retail-Media-Netzwerke und Technologieunternehmen, die Instore-Retail-Media ignorieren, verpassen wichtige Chancen, um den riesigen Anteil an Käufern zu monetarisieren, der immer noch lieber im Geschäft einkaufen.

Instore-Retail-Media: Die Trendwende

Retailer stehen unter dem Druck der Werbetreibenden, das Publikum im Geschäft in gleicher Weise zu erfassen, gezielt anzusprechen und zu analysieren wie online. Kurz, die Werbetreibenden verlangen Echtzeit-Targeting, automatisierte Werbeausspielungen und Metriken zur Shopper Journey, die von gleicher Präzision sind wie in der Online-Welt. Ohne diese Funktionen sind die Werbetreibenden nicht bereit, Werbebudget von anderen Medienkanälen abzuziehen.

Die Trendwende wird eintreten, sobald Retailer die Nachhaltigkeit und Verifizierbarkeit ihrer Instore-Retail-Media-Lösungen und Datensätze belegen können. Dazu gehören präzises Echtzeit-Targeting basierend auf Zielgruppensegmenten, automatisierte Werbeausspielungen, Optimierung während der Laufzeit der Kampagnen und aussagekräftige Metriken, die für die Planung und den Kauf von Omnichannel-Werbung geeignet sind.

Instore-Retail-Media: Ein wegweisendes Jahr

Wir erleben die Entwicklung revolutionärer Instore-Retail-Media-Technologie, welche die Kluft zwischen physischem und digitalem Retail Media verringert. DooH hat die Voraussetzungen dafür geschaffen; aber wir können noch viel weiter gehen. Unser Unternehmen ist wie viele andere der Auffassung, dass 2024 ein wegweisendes Jahr für Instore-Retail-Media wird, da sich bedeutende technologische Veränderungen und beispiellose Einnahmemöglichkeiten abzeichnen.

Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Retail-Media-Werbung einen einheitlichen Omnichannel-Ansatz zur Messung von Publikumsinteraktionen und Conversions sowohl online als auch im Geschäft bedeutet. Wie schaffe wir das?

Instore-Retail-Media: Eine fantastische Zukunft

Trotz der Dominanz von Online-Retail-Media werden insbesondere Lebensmittelgeschäfte weiterhin im Zentrum des Einkaufserlebnisses bleiben. Nun, da sich Instore-Retail-Media durchsetzt, bieten sich Technologieunternehmen, die bereits im Bereich des vernetzten Einzelhandels tätig sind, für eine Integration in das bestehende Ökosystem in den Geschäften geradezu an.

Echtzeit-Technologie, die es Retailern ermöglicht, das Publikum im Geschäft unter Wahrung der Datenschutzbestimmungen präzise zu erfassen, zu segmentieren, anzusprechen und zu analysieren, ist nun vorhanden. Instore-Retail-Media, können auf Sensortechnologie zurückgreifen, um aussagekräftigere Messung des Umsatzzuwachses für eine Closed-Loop-Messungen zu ermöglichen. Und genau das hat Online-Retail-Media so erfolgreich gemacht.

Zusammen mit visionären Technologie- und Retailpartnern hat unser Unternehmen eine Vorreiterrolle bei der Erreichung bahnbrechender Veränderungen im Bereich Instore-Retail-Media übernommen. Einheitliche Echtzeit-Zielgruppensegmente, automatisiertes programmatisches Trading und sinnvollere Kundenerlebnisse sind einige der fantastischen Möglichkeiten, mit denen Instore-Retail-Media seine digitalen Ambitionen erfolgreich umsetzen wird.

Das Jahr 2024 mag zwar zu einem Wendejahr für Instore-Retail-Media werden. Wir gehen aber davon aus, dass Retail Media bis zum Ende dieses Jahrzehnts die Medienindustrie vollständig auf den Kopf stellen und weltweit zur größten Medienkategorie aufsteigen wird.

Die Einführung automatisierter Funktionen für Echtzeit-Performance-Medien und -Metriken für den stationären Einzelhandel verleiht einer konsolidierten Omnichannel-Retail-Media-Zukunft Schwung und versetzt Retailer und Werbetreibende in die Lage, das volle Potenzial von Instore-Retail-Media auszuschöpfen.