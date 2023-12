Das Jahr 2023 markiert das bisher erfolgreichste Jahr in unserer Firmengeschichte, mit Rekordumsätzen und einer Verdoppelung der Reichweite im Vergleich zum Vorjahr. Trotz zahlreicher globaler wirtschaftlicher Herausforderungen haben wir innovative Wege gefunden, um neue Chancen im kommenden Jahr 2024 vollends zu nutzen. Es gibt viele positive Entwicklungen, einschließlich der Einführung großer neuer Produkt-Features, die eine Aufbruchsstimmung sowohl in unserem Team als auch bei unseren Kunden schaffen. Wir sehen vor allem drei große Trends für 2024: Programmatic DooH, CTV und Retail Media.

Programmatic DooH erfreut sich mittlerweile einer hohen Akzeptanz und ist inzwischen so weit verbreitet, dass es nun auch bei den bisher zurückhaltenden Marktakteuren Anklang findet. Dieser Trend spiegelt sich auch auf globaler Ebene wider, beispielsweise in den USA und Lateinamerika. Darüber hinaus verzeichnen wir einen Anstieg von Cross-Country-Kampagnen. Was Alltag für Online-Marketing ist, findet durch technischen Fortschritt nun auch in DooH statt: Jede zehnte programmatische Kampagnen-Buchung targeted mindestens zwei bis drei Länder gleichzeitig.

Inzwischen stammen die Budgets für Kampagnen auf unserer Framen-Plattform nun auch vermehrt aus anderen digitalen Kanälen. Dies ist primär auf die Möglichkeit zurückzuführen, hochqualitative Videos, technische Formate sowie DooH in Kombination mit Sound einzusetzen. Diese Innovationen öffnen die Tür für Budgets, die ursprünglich für Plattformen wie Youtube, Tiktok, CTV usw. geplant waren. Viele Neulinge nehmen DooH erstmals in ihre Planung auf und ziehen ihre Performance-, PR- und Social-Media-Agenturen mit großem Interesse in diese schnell wachsende Welt hinein. Allerdings sehen wir auch, dass viele DSPs gerne auf der Welle mitschwimmen möchten, ihre Plattformen und die dahinterstehende technische Infrastruktur aber noch ausgebaut werden müssen. Wir sind stolz, diese technische Entwicklung geschaffen zu haben und mit dem Framen Ads Manager eine echte Lösung für den Markt zu sein.

Lineares Fernsehen ist seit Langem auch im öffentlichen Leben eine feste Entertainment-Quelle. Während das veränderte TV-Konsumverhalten eine Herausforderung für traditionelle TV-Budgets ist, eröffnen Smart-TV und Connected TV (CTV) nun neue, wachsende Möglichkeiten für Werbetreibende. Im Jahr 2023 haben wir uns in diesem Bereich zu einem Vorreiter für Europa entwickelt. Für das Jahr 2024 arbeiten wir weiterhin an der Etablierung von DooH und CTV. Dadurch tragen wir einen signifikanten Beitrag zum Wachstum des Gesamtmarkts und für die Reichweite für Werbetreibende bei.

Auch Retail Media hat 2023 weiter eine starke Entwicklung verzeichnet. Doch noch immer steht Retail Media am Anfang einer tektonischen Budgetverschiebung. Das Bewusstsein von FMCG-Marken und Agenturen wächst, dass programmatische Produktabverkäufe und POS-Bewerbung neue Möglichkeiten bieten. Für den Einzelhändler eröffnet sich in Verbindung damit sowie mit den passiven Werbeeinnahmen durch DooH und CTV eine starke Synergie. Doch hier ist der heilige Gral noch lange nicht geknackt. Echtzeitmessungen von Werbewirksamkeit mit Kassendaten und Abverkäufe werden einigen Agenturen und FMCG-Marken ihre Liebe zum DooH-Retail-Media gewinnen lassen.

Während wir auf das Ende eines dynamischen Jahres 2023 zusteuern, blicken wir mit Zuversicht und Vorfreude auf 2024. Die Synergien zwischen Programmatic DooH, CTV und Retail Media, die wir in diesem Jahr erfolgreich befördert und weiterentwickelt haben, bilden das Fundament für unsere zukünftigen Bestrebungen. Wir sind überzeugt, dass der DooH-Markt sowohl in Deutschland als auch weltweit florieren wird, getrieben durch Innovation, technischen Fortschritt und eine zunehmend vernetzte Welt. Unser Ziel für 2024 ist es, die Weichen für unsere Vision einer neuen Art von Communities zu stellen. Denn die stetige Anpassung an die Bedürfnisse unserer Partner und Kunden sind Teil unserer Firmengeschichte, unserer Framen-DNA.