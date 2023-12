Im Jahr 2023 standen Gesellschaft und Markt weiter vor bedeutenden Herausforderungen, die sich auch in der AV-Branche bemerkbar machten. Sowohl geopolitische Ereignisse als auch die anhaltende Inflation prägten das Geschehen und hinterließen spürbare Auswirkungen. Unter anderem führten sie zu einer spürbaren Kaufzurückhaltung und vermehrten Verschiebungen geplanter Projekte. Diese Entwicklungen erschwerten die präzise Planung und Versorgung von Projekten mit der erforderlichen Hardware.

Im europäischen Vergleich hat die deutsche Wirtschaft deutlich an Kraft verloren. Diese Entwicklung stellen wir im gesamten deutschsprachigen Wirtschaftsraum fest – auch wenn die Wirtschaft in Österreich und der Schweiz aktuell rein zahlenmäßig besser dasteht.

Der Trend zu LED-Technologie

Mit dem zurückhaltenden Kaufverhalten musste sich im vergangenen Jahr auch die Digital Signage-Branche auseinandersetzen. Trotzdem erkennen wir einen anhaltenden Trend: den verstärkten Einsatz von LED-Technologie. DV-LED-Displays beeindrucken durch ihre Helligkeit, ihre hohen Kontraste sowie ihre Flexibilität und Skalierbarkeit. Die Anwendungsmöglichkeiten von LED-Displays reichen von großflächigen Installationen mit nahtloser Darstellung bis hin zu kreativen Formen, wie Kreisen, Bändern oder Würfeln.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach LED-Lösungen entwickeln sich auch die Preise entsprechend – vor allem Kosten für All-in-One-Bundles fallen. Künftig stellt sich die Frage nach energieeffizienteren LED-Lösungen, die beispielsweise einen deutlich geringeren Stromverbrauch versprechen. Genauso werden Outdoor-LED-Lösungen mit kleineren Pixelpitches häufiger nachgefragt werden. Das werden die nächsten Entwicklungsschritte.

Einen Anfang machen wir bei Sharp/NEC bereits mit unserer innovativen „Ausschaltbox“, welche ein einfaches An- und Ausschalten der LED-Wände ermöglicht. So wird nicht nur der Stromverbrauch optimiert, sondern auch die Bedienung und Nutzung der Displays vereinfacht.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit so aktuell wie nie

Mit Zuversicht blicken wir auf das Jahr 2024, in dem wir weitere energieeffiziente und nachhaltige Produkte auf den Markt bringen wollen. Hierzu zählt beispielsweise eine neue LED-Serie, die mit einem deutlich reduzierten Stromverbrauch von bis zu 60 Prozent überzeugt. Außerdem freuen wir uns darauf, die bereits für den japanischen Markt angekündigten E-Paper-Displays von Sharp 2024 auch in Europa vorstellen zu können.

Last but not least möchte ich darauf aufmerksam machen, dass Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zwar bereits in aller Munde sind und von der Industrie entsprechend vorangetrieben werden, aber gerade bei öffentlichen Auftraggebern nach wie vor der günstigste Preis ausschlaggebend ist. Unser Wunsch für das neue Jahr bleibt daher bestehen – ein Umdenken, bei dem Nachhaltigkeit und Langlebigkeit zu entscheidenden Kriterien werden. Denn nur so können wir gemeinsam eine zukunftsorientierte und nachhaltige AV-Industrie vorantreiben.