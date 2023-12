In einer Ära, in der unser Leben zunehmend von digitalen Einflüssen geprägt wird, haben sich LCD- und LED-Technologien zu essenziellen Schnittstellen zwischen der physischen und digitalen Welt entwickelt. Wenn wir uns dem Jahr 2024 nähern, stehen wir vor Herausforderungen, die nicht nur die ProAV-Industrie, Medientechnik, Digital Signage und DooH betreffen, sondern auch die Welt im Allgemeinen. Und diese ist geprägt von globalen Krisen wie dem Klimawandel, Konflikten und wirtschaftlichen Unsicherheiten durch Engpässe sowie Zinssteigerungen.

Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser vielen Veränderungen hat sich 2023 ein bedeutender Trend angezeichnet: der beeindruckende Anstieg des Marktanteils von DV-LED-Displays, die in Besprechungsräumen, Auditorien, Museen, Eingangsbereichen, Einzelhandelsgeschäften, Sportstadien, TV- und Filmstudios sowie vielen anderen Anwendungsbereichen installiert sind.

LED: Deutschland arbeitet zusammen

LED-Technologie selbst ist nicht neu, aber die kontinuierliche Verfeinerung der Pixelpitches sowie ein Kostenrückgang und eine größere Produktverfügbarkeit im Vertriebskanal haben eine Revolution in der Verwendung von DV-LED ausgelöst.

Jeden Tag sehen wir realistische Beispiele dafür, wie diese Technologie eine nahtlose Integration von LED-Videowänden verschiedener Größen und Formen – einschließlich Curved und Corner-Wraps – mit beeindruckender Bildqualität, Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglicht. DV-LED bietet eine fantastische Gelegenheit, faszinierende Erlebnisse zu schaffen und dabei eine deutlich längere Lebensdauer als durchschnittliche LCD-Displays zu haben.

Ich bin beeindruckt von der Innovation der umgesetzten DV-LED-Projekte und dem hohen Maß an Partnerschaftszusammenarbeit, die wir in der ProAV-Branche in Deutschland leben.

Wir dürfen jedoch nicht übersehen, dass der Erfolg nicht allein von der Display-Technologie abhängt.

Content und Accessoires zentral

Um ein beeindruckendes visuelles Erlebnis zu schaffen, ist ein ganzheitliches Konzept entscheidend. In erster Linie: Content! Content! Content! Professionelle Hardware wie Montage- und Tragwerklösungen, die präzise konstruiert sind und Anforderungen für universelle, dedizierte und maßgeschneiderte Installationen erfüllen, sind ebenfalls entscheidend für den Erfolg der DV-LED-Integration. Darüber hinaus spielen Mediaplayer, Videoprozessoren und andere AV-Komponenten von Drittanbietern eine zentrale Rolle. Die Innovation in diesem Bereich ist beeindruckend, und wir können erwarten, dass 2024 noch mehr bahnbrechendere Entwicklungen bringen wird.

Aber die Zukunft der ProAV-Technologie – einschließlich Digital Signage und DooH – beschränkt sich nicht nur auf Inhalt und Hardware. Künstliche Intelligenz (KI) und Entwicklungen im Metaverse werden ebenfalls eine neue und wichtige Rolle spielen. KI wird zunehmend dazu beitragen, personalisierte Werbung zu perfektionieren und gleichzeitig Kosten zu reduzieren. Inhalte können selektiver verwendet werden, und Displays können bei Abwesenheit von Betrachtern deaktiviert werden – und das ist nur eine mögliche Anwendung.

Die schnelle Entwicklung von KI-Tools wird zweifellos Auswirkungen auf unser Geschäft und unseren Alltag haben, aber meiner Meinung nach sollte dies als optimistischer Ausblick auf die bevorstehenden Veränderungen betrachtet werden, nicht als dystopische Vorhersage.

KI wird die Branche verändern

Das ist ein Thema, das mich wirklich interessiert. In diesem Zusammenhang habe ich kürzlich an den Spacewalk Talks von Robotspaceship in Mainz teilgenommen. Dabei ging es darum, tiefer in die Zukunft der Arbeit mit KI und Metaverse einzutauchen und zu verstehen, wie wir uns aktiv darauf vorbereiten können. Ein zentraler Fokus lag dabei darauf, die Potenziale von KI und dem Metaverse zu erkennen und sie sinnvoll und vor allem verantwortungsvoll für unsere Weiterentwicklung zu nutzen.

Im Bereich der KI werden wir Innovationen erleben, die unsere Vorstellungskraft übertreffen. Die Verschmelzung der physischen und digitalen Welten wird Unternehmen dazu führen, innovative Möglichkeiten zu finden, sich in einer zunehmend digitalen und vernetzten Gesellschaft abzuheben. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass neue Arbeitsmodelle entstehen, unabhängig von geografischen Standorten, und sogar virtuelle Onboarding-Prozesse möglich geworden sind. Die Pandemie und die Zeit danach haben jedoch die Bedeutung persönlicher Interaktion noch stärker betont. Unternehmen müssen neue Wege finden, die für die moderne Welt erforderliche Flexibilität bereitzustellen, sich digital zu vernetzen und auszutauschen, während sie Räume schaffen, in denen echte zwischenmenschliche Interaktion in der physischen Welt stattfinden kann.

Was kommt 2024?

Also, was können wir 2024 erwarten? Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr, in dem Videowall-Integrationen, Medientechnologie und Kommunikation in öffentlichen Bereichen noch stärker im Fokus stehen werden. Die DV-LED-Technologie wird sich weiterentwickeln, um Displays mit geringerer Pixelabstände, helleren und energieeffizienteren DV-LED-Display-Cabinets anzubieten.

Konstruktionen werden größer, und die Integration wird komplexer. Daher ist es umso wichtiger, den Energieverbrauch im Auge zu behalten sowie die technischen und Umweltstandards der Marken zu bewerten, mit denen Sie zusammenarbeiten möchten. 2024 und die kommenden Jahre werden Zeiten sein, in denen neue Grenzen und Möglichkeiten erkundet werden und visionäre Ideen Realität werden.

Green Signage wichtiger denn je

Denn Nachhaltigkeit wird ein Schlüsselthema in der gesamten Branche sein. Angesichts globaler Herausforderungen wie Materialknappheit und Klimawandel wird die ProAV-Branche verstärkt umweltfreundliche Lösungen suchen. Energieeffiziente Displays, Recycling elektronischer Komponenten, umweltfreundliche Produktionsprozesse und optimierte Lieferketten werden an Bedeutung gewinnen, da sich Unternehmen und Verbraucher zunehmend auf nachhaltige Technologielösungen konzentrieren. Insgesamt werden wir 2024 eine aufregende Entwicklung in der ProAV-Branche erleben. Technologische Fortschritte, Inhaltsinnovation, Interoperabilität und Nachhaltigkeit werden zentrale Themen sein, die die Branche antreiben und dabei helfen, die Art und Weise, wie wir Informationen und Botschaften in einer digitalen Welt präsentieren und erleben, zu prägen.

In diesem Sinne freuen wir uns auf ein weiteres Jahr des Fortschritts und der Innovation in unserer Branche. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, die Zukunft zu gestalten und nachhaltige Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.