Der Blick in ein Kaleidoskop zeigt zunächst ein einziges Muster. Doch jede Drehung ergibt ein neues Bild: immer wieder einzigartig angeordnete Facetten und Farben. Denn auch wenn sich die Strukturen im Einzelhandel ähneln, können die strategische Ausrichtung und Gewichtung in Bezug auf Umsatz, Kundenerlebnis und -beziehungen, Prozessoptimierung sowie generelle Insights zur Konzeptentwicklung je nach Händler sehr unterschiedlich sein.

Deshalb lag unser strategischer Fokus in 2023 vor allem darauf, eine Software-Plattform zu entwickeln, die all diesen unterschiedlichen Blickwinkeln und individuellen Anforderungen gerecht werden kann. Dabei stellten wir uns folgende Fragen: Welche Erfolgsmodelle lassen sich aus dem E-Commerce in den POS instore übertragen? Welche generischen Touchpoints können wir mit geringem wirtschaftlichen Aufwand für den Einzelhändler schaffen? Wie können wir den Erfolg einzelner Use-Cases messen?

Eine komplexe Aufgabe – denn je nach Unternehmensstruktur und Branche stellt die Antwort hohe Anforderungen an die Flexibilität und Schnelligkeit des Systems. In den letzten Jahren hat sich die Welt in der dynamischen Landschaft des Einzelhandels rasant verändert. Um erfolgreich zu sein, muss sich der Retail an aktuelle Anforderungen und Bedürfnisse seiner Kunden anpassen. Denn diese geben die Richtung vor.

Kunden bestimmen, ob sie im stationären Handel oder lieber online einkaufen, was konsumiert wird und wie ein Einkaufserlebnis aussehen soll – und die Messlatte dafür liegt hoch! Laut einer Bitkom-Umfrage stimmen 82 Prozent der Befragten zu, dass sich der stationäre Handel in den Innenstädten neu erfinden muss. Besonders wichtig wären dabei Services und Funktionen, die mithilfe digitaler Technologien die Online- und Offline-Welt zu einer Art Hybridwelt verbinden.

Dafür müssen Händler innovative Wege gehen. Grundlage dafür ist, die Zielkunden und ihre Präferenzen genau zu kennen. Wie können Retail-Kunden am POS so transparent werden, wie es im Onlinehandel schon lange möglich ist? Um das zu ermöglichen, entwickeln wir die Dimedis Retail Platform in 2024 stetig weiter. Unser Anspruch: Consumer First im Omnichannelb