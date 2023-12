Das Jahr 2023 war für uns bei der IT-Haus GmbH, gerade im Bereich Digital Signage Solutions, eine Zeit der Weiterentwicklung. Als engagierter Partner im Bereich der IT und Digital Signage haben wir uns darauf konzentriert, effektive Lösungen zu entwickeln und zu gestalten, die den Bedürfnissen einer sich ständig verändernden Arbeitswelt gerecht werden.

Einer der Schwerpunkte 2023 lag auf dem Konzept der Collaboration. Wir sind überzeugt, dass eine effiziente Zusammenarbeit im Unternehmen der Schlüssel zu starken Geschäftsergebnissen ist. Daher haben wir unsere Kunden bei der Implementierung moderner Collaboration-Tools unterstützt, die es ihnen ermöglichen, nahtlos mit ihren Teams zusammenzuarbeiten, unabhängig davon, wo sie sich befinden.

Als IT-Systemhaus kennen wir die Infrastruktur unserer Kunden sehr gut und wissen dadurch auch, welche Herausforderungen bei der Schaffung eines hybriden Arbeitsumfelds entstehen können. So können wir uns frühzeitig im Entscheidungsprozess als Businesspartner positionieren und unseren Kunden nachhaltig den Rücken stärken.

Bedeutung von Retail Media wächst

Wir haben auch erkannt, dass die Digitalisierung der Unternehmenskommunikation ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens ist. Daher haben wir 2023 unsere Kunden bei der Implementierung von Digital Signage-Lösungen unterstützt, die es ihnen ermöglichen, ihre Botschaften effektiv und ansprechend zu kommunizieren. Dabei war es uns wichtig, dass durch Integrationen von externen Systemen und Datenquellen die eigentliche Komplexität für die Endanwender möglichst geringgehalten wurde.

Neben den Digital Signage-Installationen und Rollouts in der DACH-Region – zum Teil mit mehreren hundert Displays und CMS-Lizenzen – haben wir bei der Eröffnung von Retail Stores an prominenten Plätzen der Welt unterstützen dürfen. Hierdurch ist 2023 das Thema Digital Signage auch noch mehr in Bezug auf Retail Media angewachsen. Auch wächst die Bereitschaft unserer Kunden, in professionelle Displays zwischen 86 Zoll, 110 Zoll und LED-Walls zu investieren, von Monat zu Monat. So sehen wir die Dringlichkeit klar gegeben, auch unsere hauseigenen Spezialisten hier gezielt zu schulen.

Nachhaltigkeit bietet Mehrwert

Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Arbeit im Jahr 2023 war die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Wir glauben, dass Unternehmen eine Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft spielen können und sollten. Daher haben wir unsere Kunden dabei unterstützt, nachhaltige Lösungen zu implementieren, die nicht nur gut für die Umwelt sind, sondern auch ihren Endkunden einen Mehrwert bieten. Hierbei sind Schlagworte wie Sensorik, E-Ink oder geregelte Abschaltungen auf jeden Fall immer ein Thema.

Trotz des Fachkräftemangels, der viele Branchen trifft, konnten wir dank unserer IT-Kompetenz und unseres breiten Netzwerks an Fachkräften unseren Kunden weiterhin erstklassigen Service bieten. Die Herausforderungen des Jahres 2023 haben uns auch die Gelegenheit gegeben, unser Consulting-Angebot auszubauen. Wir haben eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen.

Trotz aller Herausforderungen können wir stolz auf das zurückblicken, was wir im Jahr 2023 erreicht haben. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden weiterhin innovative Lösungen anzubieten und sie bei der Gestaltung ihrer digitalisierten Zukunft zu unterstützen. Indem wir die Trends der Zukunft antizipieren und versuchen, immer einen Schritt voraus zu sein, können wir sicherstellen, dass wir unseren Kunden immer die besten Lösungen bieten. Wir sind bereit, das Jahr 2024 mit Optimismus und Entschlossenheit anzugehen. Es ist an der Zeit, dass Unternehmen sich von ihrer besten Seite zeigen, und wir freuen uns darauf, der Digital Signage-Partner zu sein, der sie auf dieser Reise begleitet.