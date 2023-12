Peerless-AV und Absen haben eine EMEA-Eco-Partnerschaft geschlossen. Durch diese soll ein besser vernetztes Ökosystem geschaffen werden, das den wachsenden Anforderungen des Marktes in dieser Produktkategorie gerecht wird, unter anderem was den technischen Support angeht. Kunden sollen von konsolidierten Vertriebs-, Beratungs- und Supportleistungen in allen EMEA-Gebieten profitieren. Die Möglichkeit, gemeinsame Angebote von Absen und Peerless-AV zu erhalten, soll den gesamten Verkaufsprozess für zukünftige Projekte rationalisieren.

„Durch die Unterzeichnung einer Eco-Partnerschaft mit Absen, einer der weltweit führenden LED-Display Anbieter und einer der führenden chinesischen Exporteure von LED-Produkten für den Innen- und Außenbereich, wird diese Zusammenarbeit uns noch mehr Power verleihen“, erklärt Keith Dutch, Managing Director EMEA bei Peerless-AV.

Die neue Allianz wird auch auf der ISE 2024, die vom 31. Januar bis zum 2. Februar in Barcelona stattfindet, demonstriert – mit einem speziell gestalteten DV-LED-Showcase. Er besteht aus einer individuell gebogenen Curved-Wall und überhängenden LED-Videowandstruktur mit Absen AX1.5-Kacheln und einem Seamless Bespoke Series DV-LED-Montagesystem von Peerless-AV.

In den vergangenen zehn Jahren haben Peerless-AV und Absen bei der Entwicklung kompatibler Produkte für LED-Anwendungen im Innenbereich zusammengearbeitet, darunter das DV-LED-Montagesystem DS-LEDUNV Seamless Universal Kitted Series, das mit den Absen-Serien Acclaim, NX und CL kompatibel ist.

Projekt in Mexico City

Erst kürzlich haben Absen und Peerless-AV mehr als 20 unterschiedlich große bis ultrabreite LED-Videowände in den Terminals des Flughafens Monterrey, Mexiko, installiert. Dies ist Teil eines langfristigen Flughafenumbauprojekts, das den Flughafen in das zweite internationale Verbindungszentrum nach Mexiko City verwandeln wird. Es handelt sich dabei auch um die bisher größte LED-Installation von Peerless-AV in Lateinamerika.

Ruben Rengel. Senior Vice President, Global Business Development bei Absen, kommentiert: „Absen ist ein starker Befürworter von Partnerschaften, die für beide Seiten vorteilhaft sind, und diese neue ECO-Partnerschaft mit Peerless-AV ist sehr interessant, da wir dadurch neue Möglichkeiten erhalten und teilen werden. Für unsere Kunden bedeutet dies, dass wir über die hochwertigste, präzisionsgefertigte Infrastruktur für unsere LED-Produkte sowie über Beratungs- und Vor-Ort-Support verfügen, was eine schnelle Lieferung von unkomplizierten, erfolgreichen Installationen in ganz EMEA gewährleistet.“

Der Showcase ist auf der ISE 2024 auf dem Peerless-AV-Stand, 3R300, zu sehen.