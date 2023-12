Die University of the Arts London (UAL) erneuerte ihre AV-Systeme an drei Hauptstandorten. Tateside, ein in London ansässiger Integrator, wurde mit der Durchführung des Projekts beauftragt. Der Fokus lag auf der Renovierung von Klassenzimmern in Südlondon und der Neuinstallation eines kompletten System auf dem High Holborn Campus.

Eine Voraussetzung der UAL war die Implementierung eines AVoIP-Systems ohne Herstellerbindung. Außerdem bestand die Universität auf der Nutzung von NDI und Dante. „Das Team der UAL ist ein NDI-Visionär, und ihre Campus-Systeme basieren auf diesem flexiblen Protokoll“, sagt Jack Cornish, technischer Direktor bei Tateside. Zur Aufnahme oder Übertragung von Vorlesungen installierte Tateside deshalb eine Birddog 1080P Full-NDI-Kamera.

Steuerung mit Q-Sys und Crestron

In allen Räumen setzte Tateside netzwerkbasierte Technologie ein, wobei Dante für Audiosignale und ein Blustream HDBaseT-Splitter für Videosignale verwendet wurden. Die Steuerung erfolgte über Q-Sys oder Crestron, je nach Raum und Anforderungen.

Der wichtigste Teil des Projekts fand am Standort High Holborn statt, der zum Creative Computing Institute der Universität gehört. Im größeren der beiden Klassenzimmer installierte man folgende Geräte:

Hauptanzeige: zwei Panasonic-Projektoren der PT-VMZ71-Serie mit Supernova Core 120″-Projektionsflächen

zwei Panasonic-Projektoren der PT-VMZ71-Serie mit Supernova Core 120″-Projektionsflächen Rednerpult: ein maßgeschneidertes Rednerpult von Top-Tec mit einem Q-Sys-Touchscreen und einem Computerbildschirm für die Kontrolle der Inhalte durch den Dozenten

ein maßgeschneidertes Rednerpult von Top-Tec mit einem Q-Sys-Touchscreen und einem Computerbildschirm für die Kontrolle der Inhalte durch den Dozenten Aufnahmen/Streaming: eine Birddog 1080P-Full-NDI-Kamera zur Aufnahme oder Übertragung von Vorlesungen

eine Birddog 1080P-Full-NDI-Kamera zur Aufnahme oder Übertragung von Vorlesungen Audioaufnahme: ein Sennheiser Bodypack-Mikrofon

ein Sennheiser Bodypack-Mikrofon Audioausgabe: sechs Genelec 4040A-Lautsprecher in Schwarz, an Deckenhalterungen positioniert

sechs Genelec 4040A-Lautsprecher in Schwarz, an Deckenhalterungen positioniert Zusätzliche Anzeigen: zwei 65-Zoll-Samsung-Displays für zusätzliche Sicht entlang der Raumlänge

zwei 65-Zoll-Samsung-Displays für zusätzliche Sicht entlang der Raumlänge Für interaktive Fragerunden: ein Catchbox-Mikrofon mit dem UAL-Logo, das man ins Publikum werfen kann

Im zweiten Klassenzimmers des High Holborn Campus setzte man statt Projektoren zwei 85-Zoll-Samsung-Displays für die Hauptanzeige ein. Zur Steuerung der Anlage installierte man wieder ein Q-Sys-System. Videos werden mit Birddog-NDI-Endpunkten kodiert und dekodiert; verteilt werden sie über einen Blustream HDBaseT-Splitter.

Am Peckham Road Campus lag der Schwerpunkt auf der Anpassung des bestehenden Systems: Das Tateside-Team programmierte Crestron neu und implementierte den NDI-Standard der Universität. Zudem integrierte man zusätzliche Mikrofone.

Der Greencoat Campus erforderte ein neu ausgebautes Klassenzimmer eine verteilte Audioanlage sowie zusätzliche Mikrofone und Displays. Tateside installierte: vier Samsung 55-Zoll-Repeater-Displays und vier Genelec-8020D-Wandlautsprecher in Weiß. Auch hier nutzt man Crestron als Steuerungssystem in Kombination mit einem maßgeschneiderten Bedienfeldgehäuse von Top-Tec.