Ströer übernimmt die Digitalvermarktung von Transfermarkt.de. Damit poliert das Unternehmen sein Werbeportfolio im Sportbereich pünktlich zur Fußball-EM 2024 noch einmal auf. Bereits jetzt bietet Ströer spezielle OoH-Pakete zum Vorbuchen für die EM an. Die Pakete bestehen aus Werbeinventar rund um die Stadien. Online-Platzierungen im Umfeld der EM-Berichterstattung sollen das Angebot abrunden.

Transfermarkt bietet Informationen zu Spielern, Vereinen und Wettbewerben für Fußballfans. Die User bilden eine Community, die sich über aktuelle Fußballereignisse und Transfergerüchte austauscht. Die von Transfermarkt berechneten Marktwerte zählen laut Ströer zu einem anerkannten Bewertungskriterium.

Transfermarkt ergänzt das Sport-Portfolio von Ströer – unter anderem mit Sport 1, Toralarm und T-Online Sport – sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf die Reichweite: Die Spitzen-Reichweiten von Transfermarkt fallen vor allem in die Transferperioden während der spielfreien Zeiten. So will Ströer das ganze Jahr über für konstante Sportreichweiten bieten.

Transfermarkt übergibt die Vermarktung ab 1. Januar 2024 an Ströer. Die deutschsprachige Fußballdatenbank soll monatlich auf mehr als vier Millionen Unique User kommen.