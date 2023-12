Das Leicester College ist mit mehr als 26.000 Studenten und 1.600 Mitarbeitern eines der größten Colleges in Großbritannien. In der Kommunikation setzt die Bildungseinrichtung nun auf Digital Signage: mit Iiyama-Screens und neuerdings auch mit der Digital Signage-Software von Nsign-TV. Somit will das College über seine drei Hauptcampusse die Verbreitung relevanter Informationen gewährleisten – auch in Notfällen. Dafür sind die Displays, die aus den Iiyama-Serien 53 und 54 stammen, strategisch in den Rezeptions- und Mensabereichen platziert.

„Das Leicester College ist bestrebt, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern, und wir erkannten den Bedarf an einer nachhaltigeren und aktuelleren Methode für den Informationsaustausch auf dem Campus“, erläutert Harshad Taylor, IT Director am Leicester College. „Herkömmliche papierbasierte Methoden waren nicht nur umweltschädlich, sondern auch nicht mehr zeitgemäß. Da wir bereits Erfahrung mit Digital Signage-Systemen hatten, suchten wir nach einer Lösung, die nahtlos aktuelle Informationen und ansprechende Inhalte bereitstellen kann, die über mehrere Standorte hinweg zugänglich sind.“

Da viele der Iiyama-Screens bereits mit einer eingebetteten Version von Nsign-TV ausgestattet waren, wurde die Software als Lösung für das gesamte Netz gewählt. Die anderen Screens wurden in 10 Minuten eingerichtet, wobei alle Displays mit dem Wifi-Netzwerk des Colleges verbunden wurden.

Mobile Screens für Veranstaltungen

Zudem war die Benutzerfreundlichkeit der Plattform ausschlaggebend für die Software-Wahl. Die IT-Abteilung des Colleges verwaltet die Displays, das Marketingteam erstellt und verteilt die Inhalte.

Bei öffentlichen Veranstaltungen ermöglicht die Flexibilität der All-in-One-Lösung dem Leicester College den Einsatz mobiler Displays auf Trolleys, so dass keine externen Abspielgeräte benötigt werden.

Harshad Taylor kommentiert abschließend: „Unser Ziel ist es, das Digital Signage-Netzwerk in Zukunft auf andere Bereiche des College auszuweiten. Wir sehen großes Potenzial, die Kommunikation und das Engagement auf unserem vielfältigen Campus weiter zu verbessern.“

