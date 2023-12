Gemeinsam mit der Behörde für Kultur und Medien Hamburg als Kooperationspartnerin initiierte Ströer zu Beginn des Jahres den Motivwettbewerb Moinkultur. Hamburgs Kulturveranstalter:innen aller Sparten konnten am Wettbewerb teilnehmen und ihre Plakatmotive online unter www.moinkultur.de einreichen.

Aus den insgesamt über 100 Einreichungen wählte die unabhängige Fachjury – bestehend aus zehn Kulturverantwortlichen und Expert:innen für „Kommunikation und Kultur im öffentlichen Raum“ – vier Quartalssieger:innen aus. Ihr Fokus lag auf den Kriterien Strahlkraft, Gestaltung, Originalität, Kreativität und Verständlichkeit. Die Gewinner:innen erhalten jeweils einen Gutschein in Höhe von 10.000 Euro für eine reichweitenstarke Kampagne auf den digitalen Stadtinformationsanlagen von Ströer in Hamburg.

Aus den Motiven der Quartalsgewinner:innen wurde zusätzlich der Jahressieg gekürt: Eucrea, ein Verband der sich für mehr Diversität und Vielfalt im Kunst- und Kulturbetrieb einsetzt, gewinnt zusätzlich einen weiteren Mediagutschein in Höhe von 25.000 Euro. Eureca darf diesen Gutschein an einen gemeinnützigen Verein oder ein ehrenamtliches Projekt in Hamburg spenden. In diesem Fall verdoppelt Ströer den Wert der weitergegebenen Medialeistung für den gemeinnützigen Verein oder das ehrenamtliche Projekt auf insgesamt 50.000 Euro.

Die Gewinnermotive 2023

1. Platz und Jahressieg: Eucrea – Verband für Kunst und Behinderung

2. Platz: Theaterschiff Hamburg

3. Platz: Ohnsorg-Theater Hamburg

4. Platz: Deutsches Schauspielhaus Hamburg

Hamburgs Kulturschaffende können sich mit ihren Motiven ab Januar 2024 für die nächste Runde bewerben.