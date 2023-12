Das Kundenerlebnis bei Fielmann wird zur Zeit sichtbar digitalisiert – nicht nur haben erstmals alle Filiale direkten Zugriff auf die Kundendaten aller Kunden, sondern auch die Instore-Kommunikation wird digital. High Brightness Screens von Dynascan befinden sich in Schaufenstern vieler Filialen bundesweit. In renovierten Filialen werden nun auch großformatige Philips Displays integriert, die zur Zeit die aktuelle Projektions-Weihnachtskampagne abspielen.

Fielmann war bis vor wenige Jahren technologisch im Kundenkontakt gefühlt noch im Mittelalter. Kundendaten wurden per Fax von Filiale zu Filiale übertragen. Digital war eine Fremdwort. Doch neue Online-Wettbewerb wie Mr. Spex fordern die Regeln der konservativen Branche heraus mit Online-Service, schicken Filialen und viel Digital. Der Marktführer zieht nun nach und erfindet sich in Customer Experience und der Werbung neu.

Gutes Beispiel ist die aktuelle „Dein Leben. Deine Brille“ Out-of-Kampagne die die Individualität der Menschen feiert. Ein 90 Sekunden Werbefilm kommt ganz ohne Worte aus und setzt dafür auf große Bilder – perfekt für DooH und Digital Signage. Der Film zeigt zunächst weihnachtliche Großstadtszenen bei Nacht: Menschen laufen in den leergefegten Gassen unter funkelnder Weihnachtsbeleuchtung. Dann schaltet Fielmann einen Projektor an, der Gedichte an die Wände von Hochhäusern, eines Busterminals und öffentlichen Gebäuden wie einem Krankenhaus projiziert. Die Texte greifen dabei ganz individuelle Schicksale und Lebensrealitäten auf.

