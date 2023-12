Es könnte eines der nächsten Mega-Projekte werden, die in Saudi-Arabien entstehen: Das Designbüro Populous, das auch hinter der Las Vegas Sphere steckt, hat Pläne für eine riesige E-Sport-Halle in den Außenbezirken von Riyadh enthüllt. Darüber berichtete invidis-Contentpartner Sixteen-Nine.

Das Gaming-Theater soll mehr 5.100 Sitzplätze für spielbegeisterte Fans verfügen, die die Action auf einem 3.600 Quadratmeter großen LED-Screen verfolgen können. Wie The Sphere ist auch die Qiddiya City Esports Arena multisensorisch, mit haptischen 4D-Sitzen, die sich verschieben und zittern, sowie mit Düften. Die Screens werden „einem digitalen Kronleuchter“ entsprechen, der über dem Sitzbereich für die Spieler angebracht ist.

Rhys Courtney, Senior Principal bei Populous EMEA, sagt: „Wir sind stolz darauf, dass wir unser umfangreiches Wissen über E-Sports-Einrichtungen und -Technologie mit der Vision von Qiddiya kombinieren konnten, um eine weltweit führende Arena für Wettkämpfer und Fans gleichermaßen zu schaffen. Diese Arena wird sowohl in ihrer Größe als auch in ihrer Benutzerfreundlichkeit einzigartig im E-Sports sein.“

Zum Konzept gehören neben der zentralen Spielhalle zusätzliche Breakout-Zonen, ein Essens-Souk und Einzelhandelsgeschäfte.

Die Esports Arena ist Teil des Mega-Projekts Qiddiya: Eine Stadt, die komplett dem Thema Gaming gewidmet ist. E-Sports ist eines der Bereich, in das Saudi-Arabien in der Zukunft massiv investieren will, um hier eine globale Vorreiterrolle einzunehmen.