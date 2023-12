Die kanadische Outdoor-Brand Arc’teryx eröffnete rechtzeitig zum Winterbeginn in Toronto einen neuen Flagshipstore. An der Indoor-Fassade kommt eine außerordentlich schön integrierte Samsung 2.5mm LED zum Einsatz. Aufwändig ist nicht nur die Integration in die Fassadengestaltung sondern auch die Verwendung von gekrümmten LED-Modulen.

Die LED-Videowand weist Kurven von etwa 20 Grad entlang der konvexen Kurve und etwa 80 Grad an den auf Gehrung geschnittenen Ecken auf. Insgesamt bietet die DV-LED 14,7 Mio Pixel. Danke an die Kollegen von Sixteen-Nine, die das Projekt als erste entdeckten.

Vom Winter in die Wüste

Eine ganz andere LED-Duftmarke setzt Amouage, die omanische Parfümmarke mit dem Flagship in der Mall of Dubai. Während der Gitex entdeckten wie eine besondere Installation. Eine stark-gewölbte LED integriert sich in die künstliche Gebirgslandschaft im inneren des Stores in der größten Mall der Welt.

Zusätzlich setzt Amouage auf eine 360 Grad LED-Kugel die als Eyecatcher bereits von außen gut sichtbar ist. LED-Hersteller ist uns nicht bekannt, aber in Dubai werden in der Regel chinesische No-Name LED verbaut.

Ob Outdoor-Brand in Kanada oder arabischer Duft in Dubai – in beiden Fällen haben Retail-Architekten und Digital Signage Integratoren Hand-in-Hand geplant. Die Ergebnisse sprechen für sich.

