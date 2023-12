Der Schweizer Außenwerber Livesystems geht eine Content-Partnerschaft mit SOS-Kinderdorf Schweiz ein. Sie verfolgt das Ziel, neben kommerzieller Werbung verstärkt Inhalte mit sozialen Themen auf DooH-Trägern auszuspielen. Die ausgestrahlten Spots vom SOS-Kinderdorf informieren über Themen wie Ernährung, Zugang zu Trinkwasser, Bildung und Familien in globalen Krisengebieten. Sie werden an Wochenenden in öffentlichen Verkehrsmitteln der deutsch- und französischsprachigen Schweiz gezeigt.

Für Livesystems ist dies die zweite Partnerschaft im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie. Die Kooperation begann im September und ist vorerst für vier Monate geplant, wobei man eine Verlängerung bis Mai 2024 in Betracht zieht, bis zum „Tag der Familie“. SOS-Kinderdorf- Geschäftsführer Alain Kappeler zeigte sich erfreut darüber, dass die Botschaft der Organisation durch Livesystems in der gesamten Schweiz verbreitet wird.

SOS-Kinderdorf Schweiz legt den Schwerpunkt seiner Arbeit in Ländern wie Äthiopien, Nepal, Nicaragua, Lesotho und Niger. Dort unterstützt die Organisation Kinder ohne elterliche Fürsorge, stärkt gefährdete Familien und fördert die nachhaltige Entwicklung von Gemeinden. Die Projekte werden hauptsächlich durch Spenden finanziert.