Das mit LED immersive Räume geschaffen werden können, dürfte invidis-Leser nicht überraschen. Besonders gut ist die Wirkung wenn die Digital Signage Installation im entsprechenden Rahmen und mit passender Deko kombiniert wird. Ein großartiges Beispiel entdeckten wir in Seoul im vergangenen Jahr.

The Hyundai ist die führende Luxus-Warenhauskette in Südkorea – so etwa das KaDeWe oder Harrods von Seoul. Mit mehreren Filialen – teilweise mit spektakulärer Architektur – ist die Kette im Großraum Seoul vertreten. Den Straßenbereich vor dem Coex-Warenhaus im hippen Stadtteil Gangnam verwandelte Hyundai in eine europäisch-anmutende Alm mit typischer Hütte. Rund um die Hütte mit Weihnachtsbäumen geschmückt, lädt die Sonderinstallation zum Besuch ein.

Im Eingangsbereich erwartet den Besucher eine digitale, animierte Winterlandschaft zwischen Birken und Schlitten. Über einen hölzernen Weg erleben die Besucher immersive Wintermomente. In den weiteren Räumen befinden sich virtuelle Lagerfeuer und unzählige Bären, die auch an einem Förderband an der Decke sich durch die Hütte bewegen.

Eine aufwändige Weihnachtsinstallation, die mal wieder zeigt welche immersive Erlebnisse Digital Signage produzieren kann. Egal ob in München oder Seoul.

