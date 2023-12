Am 19. Dezember eröffnete in Frankfurt am Main die erste Tissot Monobrand Boutique Deutschlands. Im Steinweg 6 – unmittelbarer Nähe zu Frankfurts größter Shopping-Meile Zeil und der Goethestraße – will der Schweizer Uhrenhersteller seine Kundschaft in anspruchsvollem Ambiente empfangen.

Auf zwei Etagen und 120 Quadratmetern erwartet Uhren-Fans eine abwechslungsreiche Shopping-Welt, die von einem eleganten Barbereich sowie dem Kundenservice eines kleinen Tissot-Ateliers abgerundet wird. Neben den Klassikern der Kollektion werden in der neuen Boutique auch die Neuheiten der Linien PRX, Seastar, Sideral und T-Touch angeboten.

Tissots neue Präsenz in Frankfurt am Main greift die Designcodes der Marke auf, wie sie auch international in den Tissot Boutiquen in Paris, Osaka oder Rom zu finden sind. Kunden aus aller Welt sollen die Identität des 1853 gegründeten Unternehmens direkt wiedererkennen. Die Markenfarbe Rot setzt starke Akzente und hebt nicht nur einzelne Vitrinen hervor, sondern ebenfalls den modularen Heritage-Bereich in der oberen Etage, in dem die Geschichte der Marke auch multimedial erlebbar wird. Der markante Tissot-Tresor ist ein zentraler Bestandteil des Ladenkonzepts der Marke: Seine unverwechselbaren Formen und geheimnisvollen Türen sollen dazu einladen, das breite Angebot an Zeitmessern spielerisch zu entdecken.

Die klaren und modernen Strukturen sollen Leichtigkeit ausstrahlen. Zudem schafft die Kombination verschiedener Materialien wie Holz, Glas und Terrazzo-Stein mit einer dunklen Industrial-Decke und dem Lichtdesign eine persönliche und gleichzeitig professionelle Atmosphäre.