Die Anziehungskraft von Nordamerika hat für die europäische Digital Signage-Branche in den letzten Monaten zugenommen. Während die Nachfrage in Europa stagniert und in Vertikalmärkten wie Retail sogar zurückgeht, herrscht in den USA und Kanada eine positive Nachfrage.

Die schiere Größe der Projekte ist für Anbieter von Software oder Hardware ein verlockendes Absatzpotential. Doch die durchschnittliche Projektdesignintelligenz – Anbindung an Datenbanken, komplexe interaktive Konzepte oder Kampagnen – ist oft niedriger als in Europa. Seinen Namen lesen möchte keiner der von invidis befragten Digital Signage-Anbieter, aber anonym besteht ein Konsens.

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten bleibt attraktiv, und Messen und Networking sind weiterhin, insbesondere von Europäern, gefragt.

DSE kämpft weiter mit Relevanz

Die DSE 2023 in Las Vegas ist nur noch ein Hauch ihrer selbst. Vor der Pandemie füllte die Digital Signage-Messe ganze Hallen. Heute reicht es gerade noch für eine Viertel-Halle. Offiziell waren es dieses Jahr 60 Aussteller, realistisch eher 30, die sich im Las Vegas Convention Center verloren. Während bei der LDI-Messe nebenan die Boxen dröhnten, die Laser pulsierten und LEDs blinkten, war es bei der DSE überschaubar ruhig.

Trotzdem waren die wenigen Aussteller nach der Messe positiv gestimmt. Die Qualität der Kontakte hat offensichtlich gepasst. Als einziger DACH-Aussteller war Easescreen vor Ort, das Nordamerika zu ihrem Wachstumsmarkt erkoren hat. Aber auch die US-Anbieter Brightsign, Videri, Glass Media und andere Aussteller waren laut Sixteen-Nine durchaus zufrieden mit der Messe. Komplett fehlten Displayhersteller und andere große Namen der Branche.

Im kommenden Jahr soll es trotzdem mit der DSE weitergehen. Die Veranstalter hatten ein aufwendiges Rahmenprogramm zusammengestellt und Endkunden eingeladen. Historisch finden in Las Vegas in Hotels und Restaurants viele Events parallel statt, die zum Networking einladen und immer gut besucht sind. Der Bedarf, Kunden, Kollegen und Marktbegleiter zu treffen ist offensichtlich groß.