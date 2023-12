In Zentralamerika hat eine große OoH-Fusionierung stattgefunden: Mit JC Decaux Top Media und Grupo Publigrafik haben sich die beiden größten Außenwerber der Region zusammengeschlossen. Das neue Joint Venture wird in sechs Ländern tätig sein: Guatemala, Panama, Costa Rica, El Salvador, Honduras und Nicaragua. JC Decaux ist der Mehrheitsinhaber mit 55,6 Prozent Unternehmensanteil. Grupo Publigrafik hat 27 Prozent der Anteile, Top Partners die übrigen 17,4 Prozent.

Die Grupo Publigrafik ist seit 1989 in unterschiedlichen Bereichen aktiv und ist nach JC Decaux Top Media das zweitgrößte Unternehmen für Außenwerbung in Zentralamerika. Grupo Publigrafik hat eine starke Präsenz in Guatemala, El Salvador, Costa Rica und Panama. Top Media wurde 1999 gegründet und 2016 mehrheitlich von JC Decaux übernommen.

„Wir freuen uns über den Zusammenschluss unserer zentralamerikanischen Tochtergesellschaft, die von unternehmerischen Werten und hochqualifizierten Teams angetrieben wird, mit Grupo Publigrafik, einer Gruppe in Familienbesitz. Dieser Zusammenschluss stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Entwicklung in der Region dar, da er die zahlreichen Möglichkeiten in diesem dynamischen Werbemarkt nutzt.“

Zentralamerika, mit einer Bevölkerung von 51,6 Millionen im Jahr 2023, hat sich als dynamischer Markt erwiesen, dank seiner geografischen Lage, hoher Mobilität und bedeutender Investitionen in Werbung. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen soll das Wachstum der Außenwerbung vorantreiben, die etwa 6,5 Prozent des Werbemarktes in der Region ausmacht und kontinuierlich wächst.

