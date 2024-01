Der AV-Verband Avixa hat einen neuen Secretary-Treasurer: Tobias Lang, CEO des Rental-Anbieters Lang AG aus Lindlar. Das Avixa-Board hatte in im Dezember in einer Sonderwahl gewählt, nachdem der ursprünglich gewählte Brad Sousa, ehemaliger CTO bei AVI Systems, am 8. November 2023 plötzlich verstarb.

Damit ist nun das Avixa Board of Directors 2024 vollständig. Es setzt sich wie folgt zusammen:

LSC Chair: Martin Saul, ICAP Global

Chair of the Board of Directors: Cathryn Lai, Openbet

Vice Chair: Jatan Shah, QSC

Secretary-Treasurer: Tobias Lang, Lang AG

Directors: Christian Carrero, Prodytel; Dorothy Di Stefano, Molten Immersive Art; Nyere Hollingsworth, Grainger; Laila Hede Jensen, ehemals Zetadisplay; Gale Moutrey, Steelcase; Kaushik Mukhopadhyay, Avid; Mradul Sharma, 3CDN Workplace Tech und Bren Walker, Kirkegaard.

