OLED Displays waren von Tag eins eine Faszination – kein LG Messestand ohne digitalen Canyons, Wasserfälle oder Wellen. Die Flexibilität (im wahrsten Sinne des Wortes), die Bildqualität und Farben überzeugten. Doch was im Dunkeln der Messehalle faszinierte war in typischen helleren Digital Signage Umgebungen weniger überzeugend und den Premium-Aufschlag gegenüber LCD vielen Kunden nicht wert. Lange Zeit bewegte sich nicht viel bei der OLED-Entwicklung, auch weil LG Display der einzige Anbieter für Large Format Display blieb und Wettbewerber überraschende Fortschritte bei der als ausgereift eingestuften LCD-Technologie erzielen konnten.

Zehn Jahre nach Markteinführung scheint die Zeit reif für OLED. Erstmal weniger im professionellen Digital Signage Umfeld sondern im Automotive-Bereich. Autohersteller rüsten ihre „Software Defined Vehicles“ mit riesigen Displays hinter der Frontscheibe aus, die sich immer häufiger über die ganze Breite des Fahrzeuges ziehen (Pillar-2-Pillar). OLED-Technologie ist dafür wie gemacht und die große Nachfrage bringt neue Innovationen – auch für großformatige Displays.

LG Displays verbessert Leistung verschiedener OLED-Technologien

Auf der vergangenen CES (invidis Bericht) präsentierte LG Displays mit der META-Technologie einen sichtbare OLED-Weiterentwicklung. META kombiniert das Micro Lens Array (MLA), das die Lichtemission organischer Materialien maximiert, mit einem Algorithmus zur Helligkeitssteigerung für sichtbar mehr Leuchtkraft auch im öffentlichen Raum. Auch konnte der Energieverbrauch der Displays verbessert werden.

Natürlich dürfen in Las Vegas bei LG Display auch nicht das komplette Sortiment an transparenten OLEDs fehlen. LG Displays bietet Transparent OLED von 30 bis 77 Zoll als weltweit einziger Hersteller an. Bauartbedingt verfügen OLED über eine geringere Wärmeentwicklung als LED und eignet sich laut LG Display besser für die Integration in Möbel.

OLED fast überall

Nach Consumer TV, Large Format und Automotive finden sich immer mehr OLED-Displays auch in Desktop Monitore und Notebooks. Hier trifft LG allerdings auf bekannte Wettbewerber wie Samsung u.a. Doch sorgt die steigende Nachfrage bei Gaming Monitore (20-40 Zoll mit bis 480 Hz Bildwiederholfrequenz) für einen zweiten Frühling für die OLED-Technologie.

