Wenig überraschend dreht sich bei Samsung – wie auch bei allen anderen Keynotes – alles um „AI for All“. Es fehlte in diesem Jahr auf der Bühne das Wow-Produkt das die Schlagzeilen macht. Die Stars des Nachmittags waren AI, Security und Nachhaltigkeit. AI in Hardware und insbesondere in Plattform-Angeboten soll den Nutzern Zeit sparen, Effizienz bringen, mehr Kreativität erlauben und persönlichere Erlebnisse ermöglichen.

IT Security wird mit AI wichtiger denn je

Vor 10 Jahren launchte Samsung die Sicherheitsplattform Knox, die seitdem auch ihren Weg in Samsungs professionelle Digital Signage-Lösungen gefunden hat. Was am Anfang als Premium-Feature nur in Samsungs Top-Produkten integriert wurde, ist jetzt überall integriert. Von Smart Phone über Consumer TV bis hin zu Digital Signage – IT Security darf aus Sicht von Samsung kein Luxus mehr sein.

In Las Vegas präsentierte Samsung mit Knox Matrix eine Weiterentwicklung der Security-Plattform. Vernetzte Samsung-Geräte überwachen sich gegenseitig und sollen so neben noch mehr Hardware-Sicherheit auch im Verbund ganze Räume überwachen können. IoT Devices wie Sensoren können in die Matrix integriert werden.

Getrieben wird der Trend zu mehr IT-Security auch von den vielen zusätzlichen AI-Features, die üblicherweise auch datenschutzrelevante Informationen enthalten können. Die Faszination von AI ist nur so gut wie ihr Datenschutz – Weltkonzerne wie Samsung haben hier einen Vorteil und Vertrauensvorschuss.

Nachhaltigkeit wird zur Selbstverständlichkeit

Nachhaltigkeit stand in diesem Jahr weniger im Fokus wie in der Vergangenheit. Samsung würde argumentieren, dass es selbstverständlich ist, Produkte und Lösungen so nachhaltig wie möglich zu entwickeln. Bisher sind nur 14 Prozent aller verbauten Plastikteile aus recyceltem Plastik – auch für den Digital Signage-Marktführer ist noch viel Luft nach oben.

Im Alltag relevanter sind veränderte Werkseinstellungen und digitale Helfer bei der Inbetriebnahme, die Nutzer unterstützen, die Samsung-Geräte energieeffizienter zu betreiben. Insbesondere bei Consumer Electronics ein großer Hebel, denn einmal eingerichtet laufen die Geräte in der Regel über Jahre, ohne dass Geräteeinstellungen verändert werden. Auch im professionellen Umfeld sind Green-Signage-Werkseinstellungen wie aktivierte Helligkeitssensoren besonders wirkungsvoll.

Samsung macht der Projektion Räder

Und welche coolen Devices hat Samsung präsentiert? Aus Digital Signage-Sicht ist natürlich die Transparent MicroLED das Highlight. In Vegas wurde nicht viel gezeigt, wir erwarten den Launch in drei Wochen auf der ISE in Barcelona.

Für den professionellen Einsatz weniger geeignet ist der neue Premier 8k-Projektor, der wireless verbunden werden kann.

Die Rolle des „oh-wie-süß“ Moment übernahm das rollende AI-Helferlein Ballie. In der ersten Generation noch ein rollender Tennisball, verfügt Ballie 2. Gen über ein integrierten Projektor. Irgendwie ein smarter Projektor auf Rädern – The Freestyle on Wheels.

Nach Ikea bietet nun auch Samsung Lautsprecher in Form von Bilderrahmen an. Die Samsung Music Frames getauften Lautsprecher könnten auch im Store oder in der Hotellobby für ordentlich Sound sorgen.

Weiter durften auf der Bühne in Las Vegas Automotive-Lösungen nicht fehlen. Die Samsung-Tochter Harman ist einer der ganz großen Automotive-Lieferanten und vernetzt nun Smart Home mit Connected Cars.

Fazit

Auch wenn die Keynote kein Killer-Produkt präsentierte – die Klammer des Produktjahrgangs 2024 bei Samsung ist AI und IT Security. Beides sehr relevant auch Digital Signage, DooH und Retail Technology.

