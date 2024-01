Das Thema der transparenten LED wurde bisher von LG mit seiner transparenten OLED-Lösung beherrscht. Das will Samsung nun ändern und zeigt auf der CES 2024 den Prototypen einer transparenten MicroLED.

Das Panel wurde zum ersten Mal auf der Samsung First Look am 7. Januar im Vorfeld der CES 2024 demonstriert.

Das glasähnliche Panel soll das „Seherlebnis revolutionieren die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich ziehen. Details zum Display, zum Beispiel über den Pixelpitch, gab Samsung bisher noch nicht bekannt. Nach einem Bericht von Engadget prsäsentierte Samsung drei Varianten – zwei mit einem eingefärbten und eines mit einem glasklaren Display. Samsung selbst veröffentlichte ein kurzes Video zur transparenten MicroLED.

Laut Samsung stecken im transparenten MicroLED-Panel sechs Jahre Forschungs- und Entwicklungszeit. Die transparente MicroLED ist eine von vielen Produkten, die Samsung auf der CES 2024 vorstellt – unter anderem Gaming-Screens der Odyssey-Serie.

