PPDS launcht ein einfaches, kostenfreies Digital Signage-CMS, das auf zukünftig auf den Philips B-Line Business TVs vorinstalliert ist. „PPDS Publisher“ heißt die Funktion mit zugehöriger App. Sie soll den B-Line TVs, die auf Android TV laufen, einfache Digital Signage-Funktionen verleihen.

Die B-Line ist laut PPDS die flexibelste seiner Display-Reihen. Sie ist für Geschäfts-Umgebungen wie Cafés, Fitnessstudios oder Wartezimmer entwickelt, die ebenso Unterhaltungs-Inhalte wie einfache Digital Signage-Botschaften zeigen möchten. Über die Publisher App können User eigene Inhalte erstellen und veröffentlichen oder planen. In der App sollen bereits eine Auswahl an Templates als Vorlagen verfügbar sein, die der Anbieter im Laufe der Zeit noch erweitern will.

Mit dem Launch des Publisher will PPDS zeigen, dass sein Engagement über das Hardware-Angebot hinausgeht. Das hat der Hersteller zuletzt auch mit seiner Remote-Management-Plattform Wave verdeutlicht, die er auf der vergangenen ISE offiziell launchte. Mit der Cloud-basierten und Digital Signage-spezifischen Wave-Plattform hat „PPDS Publisher“ allerdings nichts zu tun.

„Bei PPDS gehen wir über den Bildschirm hinaus, und mit PPDS Publisher haben wir eine Lösung geschaffen, die unseren Kunden helfen wird, die Vorteile und Möglichkeiten von Philips B-Line Business-TVs wirklich zu maximieren und ihre kreativen Ideen und Vorstellungen zu entfesseln, um ihre Geschäftsaussichten zu verbessern“, heißt es in den Worten Jan van Hecke, Global Product Manager, Professional TV bei PPDS.

Die PPDS Publisher-App ist kostenlos über den App Store oder Google Play Store verfügbar. Die App können User dann mit ihren einem einzelnen B-Line TV oder einem Netzwerk von B-Line TVs verknüpft werden. Auf bestehende B-Line TVs lässt sich Publisher via Software-Update installieren.

PPDS wird die neue App erstmals auf der ISE 2024 auf seinem Stand 3P500 vorstellen.

