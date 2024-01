Das belgische Unternehmen Outsight ist sowohl OoH-Medieninhaber als auch eine unabhängige Full-Service-Agentur, die eine breite Palette von OoH-Werbungsdienstleistungen und Lösungen anbietet, einschließlich Mediaplanung und -einkauf, Kampagnenmanagement und Produktionsüberwachung. Allein im Jahr 2023 arbeitete Outsight mit mehr als 150 Werbetreibenden zusammen und plante mehr als 940 Kampagnen auf fast 1,6 Millionen Plakatwänden.

Mit der Übernahme tritt Billups in den belgischen OoH-Markt ein und baut seine Präsenz und Reichweite in der Benelux-Region aus – in Amsterdam hat das Unternehmen seinen europäischen Hauptsitz.

Durch die Outsight-Akquisition ist Billups nun in 16 Ländern in Nordamerika, Europa und Südostasien vertreten. Die Agentur beschäftigt einige hundert OoH-Experten, darunter die DooH-Pionierin und ehemalige Broadsign- und Yahoo-Managerin Stephanie Gutnik, die die Rolle der Global Chief Strategy Officer bei Billups innehat.

