Goldbach Austria setzt im Netzwerkausbau verstärkt auf eigene Screens. In den vergangenen 3 Monaten konnte das Eigennetzwerk des österreichischen DooH-Vermarkters einen Zuwachs von 15 neuen Stellen verzeichnen.

Im Fokus stehen dabei frequentierte Straßen rund um Ballungszentren. Der neueste Zugang ist ein großer LED-Screen auf der Wiener Straße in Klosterneuburg – der einzigen Ein- und Ausfahrtsstraße der kaufkräftigen Nachbargemeinde nach – und von – Wien.

Um die Situation optimal zu nutzen, ist der Screen elektronisch steuerbar und kann lässt sich drehen. Je nach Tageszeit werden die Werbebotschaften automatisch ausgerichtet – morgens Richtung Wien, abends nach Klosterneuburg.

Eigennetzwerk mit 61 Screens

„Der stark frequentierte neue Standort liegt einerseits an einer der wichtigsten Pendler-Ein- und Ausfahrt-Straßen Wiens und ist damit ein bedeutender Puzzlestein bei nationalen oder regionalen Kampagnen in und um Wien und ist andererseits auch für lokale Zielgruppenansprachen äußerst wichtig. Er bietet somit nationale und lokale Relevanz in Symbiose, ergänzt um Qualität und lokale Bedeutung. Der Screen ist dabei nicht nur groß, unübersehbar, digital und steuerbar sondern aufgrund des speziellen Aufbaus des Standorts auch für Sonderinstallationen beziehungsweise Sonderwerbeformen prädestiniert“, sagt Marcus Zinn, Sales Director von Goldbach Austria.

Mit dem Neuzugang Klosterneuburg werden die entsprechenden Standorte an Haupteinfahrtsrouten in Guntramsdorf, Brunn am Gebirge und Fischamend ergänzt.

Insgesamt besteht das Goldbach-Austria-eigene Netzwerk nun aus 61 Screens; davon sind 23 LED, 27 Screens in Auslagen –16:9 oder 9:16 – und 11 hochformatige Stelen mit 9:16.

„Der neu akquirierte Standort an der Wiener Straße in Klosterneuburg repräsentiert für Goldbach nicht nur eine Erweiterung unseres DooH-Netzwerks, sondern steht exemplarisch für die innovative Nutzung des öffentlichen Raums in der digitalen Werbelandschaft. Weiters stellen Ein- und Ausfahrtsrouten nach Wien hier eine optimale Möglichkeit dar, um aufmerksamkeitsstark Werbung zu platzieren“, erklärt Philipp Hengl, Produkt- und Partnermanager DooHbei Goldbach Austria.

