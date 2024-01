6,2 Millionen Erwachsene können in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben. Die Probleme beim Lesen beginnen dabei oft bereits in der Kindheit. Nun gibt TV-Wartezimmer der Aktion „Vorlesen schafft Chancen“ von Stiftung Lesen die Möglichkeit, die Botschaft kostenfrei in ihrem DooH-Netzwerk in Arztpraxen auszuspielen. Somit wird die Kampagne, die am 1. Februar startet, auf 7.500 Screens in Deutschland ausgestrahlt.

„Projekte wie dieses brauchen und verdienen eine große Aufmerksamkeit. Mit unserer Reichweite leisten wir gerne einen Beitrag dazu“, sagt Christian-Georg Siebke, Geschäftsführer von TV-Wartezimmer.

Damit alle Kinder in Deutschland lesen können, engagiert sich die Stiftung Lesen in bundesweiten Programmen und Kampagnen – zum Beispiel für das Vorlesen. „Vorlesen ist nicht einfach eine schöne Freizeitbeschäftigung, sondern hat reale Auswirkungen auf das ganze Leben“, unterstreicht Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. „Mit Vorlesen legen wir den Grundstein dafür, die Zahl der Menschen, die nicht richtig lesen können, nachhaltig zu verringern.“

