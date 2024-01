Der Münchner Distributor Concept International hat E-Paper-Displays von Qbic neu im Portfolio: Die EP-Serie zeigt statische digitale Inhalte in drei Farben an: Schwarz, Weiß und Rot. Sie lassen sich in Planungs- und Ressourcen-Managementsysteme einbinden, womit sie sich als Raumbelegungs-Displays im Office eignen. Concept führt die Modelle EP-0400 mit 4,2 Zoll und EP-0700 mit 7,5 Zoll.

Wie bei E-Paper-Displays üblich, laufen die Qbic-Modelle ohne Stromzufuhr. Nur wenn der Inhalt aktualisiert wird, verbrauchen sie Energie. Ein Satz Batterien hält laut Concept drei bis fünf Jahre. Durch den Batteriebetrieb sind die Displays von kabelgebundenen Stromquellen unabhängig.

Die Displays lassen sich im Hoch- und Querformat auf verschiedenen Oberflächen wie Holz, Beton oder Glas anbringen, lassen sich frei aufstellen oder an einem Halter anbringen. Dafür kommen sie mit einer Reihe von Befestigungsoptionen etwa für Schreibtische, Wände, Türen oder Raumteiler, vom Klebeband bis zur Schraubmontage.

Dadurch dass sich die Qbic-Displays in bestehende Managementsysteme einbinden lassen, lassen sie sich einfach skalieren. Ein E-Paper-Access-Point wird mit bis zu 50 Displays verbunden; das heißt 50 Displays lassen sich auf einen Klick aktualisieren, sei es mit Inhalt- oder Firmware-Updates.

Drei programmierbare Tasten erweitern die Displays von einfachen Informationssystem zu Management-Tools für Räume, Arbeitsplätze und Ressourcen. Mit einem Managementsystem verschaltet, werden Arbeitsmittel wie ein Beamer, aber auch Getränke für die Teilnehmer oder die Raumreinigung nach der Besprechung per Knopfdruck organisiert, angefordert oder freigegeben.

Laut Concept eignen sich die Qbic-E-Paper-Displays beispielsweise auch im medizinischen Bereich. Am Krankenhausbett beispielsweise können sie Patienteninformationen anzeigen. Weitere Anwendungsmöglichkeiten liegen in der Beschriftung von Krankenzimmern und Lagerregalen oder bei der Darstellung von Produktinformationen, die per QR-Code die korrekte Medikamentenabgabe für die Patienten garantieren.

