Als einer der führenden europäischen Digital Signage-Integratoren fokussiert Visual Art seine strategischen Ziele neu und wird sich künftig verstärkt auf Instore Retail Media konzentrieren. Als Teil dieses Entschlusses kommt der ehemalige CEO Andreas Lind zurück, als Retail Media Strategist der Visual Art Group.

Schon 2010 begann Visual Art, in DooH zu investieren. Doch 2019 verkaufte der Integrator sein Werbenetzwerk an Ocean Outdoor. Nun kehrt der Integrator mit Retail Media zurück ins DooH-Business. Visual Art plant, ein Werbenetzwerk im Einzelhandel aufzubauen. „Unsere Digital Signage-Plattform Signage Player ist speziell für Retail Media entwickelt worden, mit einem API-first Ansatz und der Fähigkeit, große Datenmengen zu verwalten. Er ist bereit, Einzelhandelsflächen mit Funktionen wie Dayparts und Share of Voice zu verändern“, erklärt Pontus Meijer, CEO der Visual Art Group.

Fünf Jahre CEO

Andreas Lind war seit 2010 bei Visual Art beschäftigt und von 2014 bis 2019 CEO von Visual Art. Nach dem DooH-Verkauf war er zwei Jahre als CEO von Ocean Outdoor tätig. Er kommentiert: „Retail Media ist die Zukunft der digitalen Werbung und schließt die Lücke zwischen digitalen und physischen Einzelhandelsflächen. Unsere Aufgabe ist es, Kunden dabei zu helfen, ihre Räume strategisch zu verbessern, indem wir ihnen realistische Einblicke in das Potenzial von Instore Retail Media Networks bieten“, sagt Andreas Lind.

Erfahrung mit Retail Media besitzt Visual Art bereits durch die Arbeit mit Kunden – zum Beispiel mit ICA, Schwedens größter Lebensmittelkette ICA. Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2014 hat Visual Art ICA dabei geholfen, sein Instore Retail Media Network mit digitalen Displays einzuführen. Dieser Prozedere wurde mit Kunden wie NK, 7-Eleven und Kesko wiederholt, die ihre eigenen Retail Media Networks mit der Expertise von Visual Art aufgebaut haben.

