Das Jahr 2023 war ein Meilenstein in der Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz. Das Entwicklungstempo war hoch und es gab einen regelrechten Wettlauf der KI-Systeme. Für 2024 zeichnet sich ab, dass sich dieser Trend weiter beschleunigen wird.

Insbesondere bei der praktischen und sinnvollen Integration von KI in unseren Alltag dürfen wir sicherlich gespannt sein, wie KI nicht nur die Verbraucher:innen mit smarten Assistenten bereichern wird, sondern auch in Bereichen wie Bildung, Unterhaltung und Nachhaltigkeit positive Impulse setzen kann. Aktuelle Entwicklungen zeigen, wie KI unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichern kann. Wir leben in einer Zeit, in der wir nicht nur technologische Fortschritte, sondern auch kreative und innovative Anwendungen von KI beobachten und erleben können.

Über die Autorin Fiona Gutsche ist 3D-Designerin und AI-Thinker bei B12. Die Digitalagentur, deren Tochterunternehmen B12-Touch auch Digital Signage-Lösungen anbietet. Geleitet wird das Unternehmen von Torben Friede, Jens Porth, Peter Werner und Torsten Prenzler. Zu Entwicklungen in der KI betreibt B12 ein Blog, das sich mit wichtigen Trendthemen und technologischen Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz auseinandersetzt.

Hier sind fünf Themenfelder, in denen 2024 wichtige Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz stattfinden können.

1. Nachhaltigkeit

Im Bereich der Nachhaltigkeit könnten KI-gesteuerte Systeme eine zentrale Rolle spielen, beispielsweise bei der Optimierung des Energieverbrauchs in Gebäuden. Diese Systeme können lernen, Heiz-, Kühl- und Beleuchtungssysteme auf der Grundlage realer Nutzungsdaten und Wetterbedingungen effizient zu steuern.

Ebenso könnten KI-Systeme bei der Analyse und Interpretation des Energieverbrauchs in Städten eingesetzt werden, um Einsparpotenziale aufzuzeigen. Ein weiteres spannendes Feld ist die effizientere Steuerung erneuerbarer Energiequellen. KI kann helfen, die Verfügbarkeit von Wind- und Solarenergie präzise vorherzusagen und so eine bessere Integration dieser Ressourcen in das Energienetz zu ermöglichen. Diese Technologien könnten einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung leisten und den Weg für eine nachhaltigere Zukunft ebnen.

2. Unterhaltung und Technik

In den Bereichen Unterhaltung und Technologie könnte KI eine immer wichtigere Rolle spielen. Die Integration von KI in Videospiele und die Vernetzung von Unterhaltungselektronik könnten das Spielerlebnis und die Mediennutzungsgewohnheiten der Menschen grundlegend verändern.

KI könnte dazu beitragen, Inhalte zu personalisieren, das Nutzererlebnis zu verbessern und Kommunikationsbarrieren abzubauen – dadurch dass Generative AI immer schneller wird, ist das nicht nur mehr im Text-, sondern auch im Bildbereich möglich. Die Verbindung von KI-Systemen mit mobilen Geräten, wie z. B. Microsoft Copilot auf Android- und iOS-Geräten, könnte den Nutzern erweiterte Funktionen und mehr Komfort bieten, um sie zu unterstützen und zu unterhalten.

3. Natürliche Sprachverarbeitung

Sprachverarbeitungs- und Spracherkennungstechnologien könnten sich weiterhin rasch entwickeln und zu noch natürlicheren und effizienteren Interaktionen zwischen Mensch und Maschine führen. Diese Entwicklungen könnten nicht nur die Funktionalität von Sprachassistenten verbessern, sondern auch neue Möglichkeiten für Systeme eröffnen, die komplexe Sprachnuancen und Dialekte verstehen können. Solche Fortschritte könnten die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit von KI-gestützten Anwendungen in verschiedenen Bereichen erheblich verbessern und neue Wege für die Mensch-Maschine-Kommunikation eröffnen.

Im Bereich Digital Signage wäre hier Avatare zu nennen, mit denen Menschen in Echtzeit kommunizieren können. Im Moment gibt es noch viel Latenz zwischen Eingabe und Ausgabe, da – noch – unterschiedliche KIs miteinander verkettet werden müssen.

4. Verbesserte KI-Sicherheit

Angesichts wachsender Cyber-Bedrohungen wird die Sicherheit von KI-Systemen zu einem immer wichtigeren Thema – auch in der Digital Signage-Industrie. Es geht darum, sichere Algorithmen zu entwickeln, sensible Daten zu schützen und sicherzustellen, dass KI-Systeme nicht für schädliche Zwecke missbraucht werden.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Resilienz von KI-Systemen gegenüber Manipulationen und die Fähigkeit, Angriffe zu erkennen und darauf zu reagieren. Die Entwicklung solcher Sicherheitsmechanismen ist entscheidend, um das Vertrauen in KI-Technologien zu stärken und ihre positive Rolle in der Gesellschaft sicherzustellen.

5. Ethik und KI-Regulierung

Die ethische Dimension und die Regulierung von KI werden zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das kürzlich verabschiedete KI-Gesetz AI Act könnte einen wichtigen Rahmen für die Nutzung von KI bieten. Fragen wie den Schutz von Arbeitnehmern und Patentrechte für KI können mittlerweile zunehmend abgedeckt werden.

Die Frage, ob KI als Erfinder anerkannt werden kann, wie im Fall des KI-Systems Dabus, wirft spannende rechtliche und ethische Fragen auf. Diese Debatte zeigt, wie wichtig es ist, einen ausgewogenen und durchdachten Ansatz für die Regulierung von KI zu entwickeln, der sowohl die Innovationsfähigkeit fördert als auch ethische und gesellschaftliche Bedenken berücksichtigt.

Anzeige