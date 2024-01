Schaufenstergestaltungen müssen flexibel sein, denn Kollektionen und Kampagnen ändern sich schnell. Vieles spricht in Fashion-Schaufenstern gegen feste Digital Signage-Installationen, sowohl im Fast-Fashion- als auch im Luxus-Segment.

Golden Goose macht aus der Not eine Tugend und installierte Digital Signage-Displays auf mobilen Filmproduktionsstativen. Dieses Digital Signage-Konzept haben wir weltweit in verschiedenen Golden-Goose-Stores zu unterschiedlichen Zeiten entdeckt. So flexibel kann Digital Signage sein.

