Das Jahr 2023 war für die gesamte DooH-Branche von kontinuierlichem Wachstum und großer Dynamik geprägt. Insbesondere beim Hype um Retail Media befindet sich die Branche noch am Anfang der Reise. Wenn wir also darüber sprechen, welche Trends im Bereich der digitalen Außenwerbung das kommende Jahr prägen werden, lohnt sich der Blick auf jene Touchpoints, die Werbetreibenden das vermeintlich größte Potenzial bieten.

1. Retail

Die News zu Retail Media überschlugen sich in 2023 geradezu. So war etwa unsere Akquise des Netzes von Edeka und REWE in Berlin und Brandenburg nicht nur für Cittadino ein bedeutender Meilenstein, sondern verdeutlicht den branchenweiten Trend zu mehr Screens im Einzelhandel, die programmatisch buchbar gemacht werden.

Die Integration von Daten aus verschiedenen Touchpoints ermöglicht es Werbetreibenden branchenweit, ihre Strategien zu optimieren. Die gezielte Ansprache von Zielgruppen wird dadurch effizienter und präziser. In 2024 wird dieser integrative Ansatz weiterhin im Fokus stehen, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Werbekunden gerecht zu werden.

2. Malls

Eine ideale Ergänzung zum Retail-Netz bieten vor allem Malls. Einkaufszentren bieten die perfekte Möglichkeit, eine Brücke zwischen Shopping und dem Konsum für den täglichen Bedarf zu bauen. Diese Kombination aus Retail und Shopping Malls ist für Werbetreibende unschlagbar, wie die starke Buchungslage im Q4 2023 zeigt.

3. Raststätten

Raststätten sind ein besonders geeigneter Touchpoint, an dem Marken in Deutschland bereits flächendeckend sichtbar sein können. Ob für Branding- oder PoS-Maßnahmen: Die lange Verweildauer ist hier ebenso relevant wie die vielen Wiederholungskontakte. Die Werbemöglichkeiten an Raststätten machen DooH zum idealen Touchpoint für Reisende, wenn alle anderen Kanäle aufgrund der Ferienzeit geringer ausgelastet sind.

4. Flughäfen

Die Erholung der Flughäfen als Werbeumfeld ist branchenweit spürbar. Die steigenden Fluggastzahlen eröffnen neue Möglichkeiten, die gemeinsam mit den Flughäfen entwickelt werden. Die Integration programmatisch buchbarer Videowalls etwa ist dabei ein Schritt – z.B. mit Hilfe des Datenproduktes „Addressable Gate TV“ – in Richtung effizienterer und zielgerichteterer Werbemaßnahmen.

Besonders auffällig ist, dass der Flughafen mittlerweile neben den Top-Werbeanlässen “Branding” und “Messe“ auch ein sehr gefragtes Recruiting-Umfeld ist. Der Reisegrund „Beruflich“ findet pro Person zwar seltener statt, aber für ausgewählte Termine wird das Flugzeug mittlerweile wieder erstaunlich häufig genutzt. Währenddessen nähern sich die Zahlen der Urlaubsreisenden wieder neuen Rekorden. Auch hier gilt, wie an der Autobahn: Die Reisezeit ist die optimale Werbe-Saison an den Flughäfen.

Ziel für 2024: Höhere Datenqualität und mehr Reichweite

Die Erfolge von 2023 haben den gesamten DooH-Markt gestärkt. Wir bei Cittadino sehen uns ebenso bestens aufgestellt, um uns zu einer relevanten Größe in unserem wachsenden Marktsegment zu entwickeln. Unser Anspruch: Gemeinsam mit den anderen Marktteilnehmern im Sinne der Werbekunden weiter an Datenqualität und reichweitenstarken Umfeldern zu arbeiten, um das letzte große Massenmedium zukünftig noch zielgerichteter einsetzbar zu machen.

