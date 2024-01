2024 ist zwar erst wenige Wochen alt, doch so viel kann schon mal prognostiziert werden: Digital Out of Home im Allgemeinen sowie TV-Wartezimmer im Speziellen steht ein vielversprechendes wie auch ereignisreiches Jahr bevor. Doch dazu später noch mehr.

Zunächst einmal der kurze Blick zurück: 2023 war für TV-Wartezimmer zum vierten Mal in Folge ein Rekordjahr, und das trotz der vielfältigen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krisen, die den Werbemarkt insgesamt deutlich unter Druck gesetzt haben.

Offenbar dürfen wir – wie die gesamte Branche – nun die Früchte unserer jahrelangen (Überzeugungs-)Arbeit ernten, und die Werbungtreibenden erkennen immer öfter die Vorteile der digitalen Screens im öffentlichen Raum an: Die große Reichweite eines der letzten Massenmedien gepaart mit der Schnelligkeit, Flexibilität und auch Zielgenauigkeit eines digitalen Mediums.

Hinzu kommt, dass dank Programmatic DooH nun auch erstmals auch ein echtes Targeting in der Außenwerbung möglich ist. Und da nahezu alle relevanten DooH-Netze und -Touchpoints in Deutschland programmatisch erschlossen sind, werden auch permanent neue Kundengruppen auf Digital-out-of-Home aufmerksam, die das Medium zuvor noch nicht gebucht hatten.

DooH profitiert vom Ende der Third-Party-Cookies

Dieser Trend dürfte sich auch 2024 fortsetzen. Zumal mit dem bevorstehenden Aus der Drittanbieter-Cookies das kontextuelle Targeting, das in der DNA von Digital-out-of-Home verankert ist, nochmal weiter an Relevanz gewinnen wird.

Als Teilbereich von programmatischen Kampagnen werden wir 2024 entsprechend verstärkt auf die DCO-Technologie (Dynamic Creative Optimization) setzen, bei der sich die Kreation der Werbemittel datenbasiert und nach zuvor definierten Kriterien in Echtzeit zusammensetzt. Dadurch wird die Wirkung von Kampagnen optimiert, indem die DooH-Spots beispielsweise auf den Kontext, die Situation oder die erreichte Zielgruppe reagieren. Dabei wird wohl auch der Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf diesem Gebiet mehr und mehr zunehmen und die Arbeit der Kreativen zwar nicht ersetzen, aber doch zumindest entscheidend unterstützen.

Abseits von allen technischen Abläufen wird es für uns 2024 zentral sein, noch mehr Kunden von unserem Medium zu überzeugen. Und das funktioniert vor allem über unsere Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Jahren ein großes Maß an Vertrauen aufgebaut haben, das in gewachsenen Kundenbeziehungen resultiert. Aus kleineren Etats sind große geworden, aus Nicht-Buchern wurden treue Kunden. Kein Wunder, dass wir in diesem Jahr einen so guten Start wie noch nie verzeichnen konnten.

Ein besonderes Jubiläum

Doch TV-Wartezimmer hat 2024 noch einen weiteren Grund zu feiern: Europas größtes Heath-TV-Netzwerk begeht in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Für einen DooH-Anbieter ist das ganz schön alt, spricht aber für uns und für eine Branche, die noch viel vorhat und sich auf einem richtig guten Weg befindet. Die bisherigen Kundenbuchungen zeigen: 2024 wird – erneut – ein super Jahr!

