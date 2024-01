Von Digital-out-of-Home und Programmatic über Augmented Reality bis zu klassischem Out-of-Home – 2023 war ein voller Erfolg für die Progress Werbung, und 2024 wird noch digitaler und nachhaltiger.

Das erfolgreiche 65. Jubiläumsjahr 2023 war für die Progress Werbung von der Digitalisierung ihrer Out-of-Home-Medien geprägt: Premium Screen, Mega Screen, Infoscreen, Digitales City Light, Programmatic Advertising, Holografische Inszenierungen und Augmented Reality eröffneten neue Werbewelten. Dabei steht verantwortungsvolles und nachhaltiges Werben bei uns immer im Fokus.

Wir haben 2023 vieles digitalisiert und ausgebaut und damit unsere nachhaltigen Ziele und innovativen Produktideen umgesetzt. Zentral dabei waren die digitalen Premium Screens, Digitale City Lights, die Mega Screens an der A1 und die neuen Infoscreens bei den städtischen Bussen von Albus in Salzburg, sowie ein feines digitales Netz mit sieben Facies in den Salzburger Altstadt-Garagen. Die vier Mega Screens, die Reichweitenkaiser:innen an der A1, haben den Reichweitenausbau auch real auf ein 20 Meter hohes Level gehoben – und das mit einem Ausmaß von insgesamt 160 Quadratmeter LED-Fläche.

Auch 2024 sind die Ziele hoch gesetzt und es wird in allen Bereichen weiter dynamisch und nachhaltig expandiert.

Neue Außenwerbeformen

Augmented Reality und Holografische Inszenierungen sind mitten in der Stadt Salzburg Realität und in kreativen Kampagnen umgesetzt worden. Die reale Welt wird dabei mit Elementen aus dem virtuellen Raum überlagert – oder es wird im Fall des Holocircles ein dynamisches, reales, dreidimensionales Abbild des Ursprungsgegenstandes wiedergegeben. Von Catwalkeinspielungen bis zu Produkteinführungen ist alles möglich. Außergewöhnliche Installationen von Augmented-Reality-Kampagnen, wie jener von Snow Space Flachau am zentralen Buswartehaus-Standort Mirabellplatz in Salzburg, sind die I-Tüpfelchen kreativer Werbung. Viele kreative Ideen für 2024 warten in der digitalen, aber auch analogen Wolke auf ihre Realisierung und wir werden alle überrascht sein.

Mit der erfolgreichen Fachveranstaltung, in Kooperation mit den Fachgruppen Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammern in Westösterreich, zum Thema Digital Out of Home & Programmatic, mit Fachinputs von Gewista-CEO Franz Solta und Gewista-CDO Florian Wagner, wurde zum Thema Programmatic Advertising eine neue Ära der Werbeprogrammierung installiert. Erklärt wurde, wie Kund:innen über flexible und datenassistierte Werbung in Echtzeit, sowie über automatisiertes Buchen, noch näher an die Zielgruppe herankommen können, um sie zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Moment mit dem richtigen Sujet zu inspirieren.

Auch nachhaltiges Handeln prägte 2023: Wir haben alle City Light Litfaßsäulen und Premium Boards auf LED-Beleuchtung umgerüstet, die Firmenautos sind elektrisch, der Öko-Strom, den wir bei der Salzburg AG einkaufen, wird ausschließlich aus Wasserkraft gewonnen und am Dach des Firmengebäudes entsteht eine Fotovoltaikanlage, um nicht nur aus Wasserkraft, sondern auch durch Sonnenenergie erzeugten Strom für die Betreibung unserer Werbeträger zu nutzen.

Sicherheit bringt Erfolg

Selbstverständlich wird die Solarenergie künftig auch für Büro, Lagerbetrieb und die Betankung der Elektrofahrzeuge genutzt. Als ein mit dem Gütesiegel der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) zertifizierter Betrieb sind Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen wesentlicher Baustein für den Unternehmenserfolg. Durch die neuen Profi-Warnschutz-Sicherheitsbekleidungen der technischen Mitarbeiter:innen, in reflektierendem Neon-Gelb, ist Progress Werbung in punkto Sichtbarkeit und Sicherheit weiterhin auf der Erfolgsspur.

2024 wird das klimaschonende Werbemedium Transport Media besonders forciert. Mit umweltfreundlichen Bussen und Straßenbahnen erfüllt die Progress Werbung, zusammen mit der werbewilligen Wirtschaft, einen wichtigen Beitrag zu Green Advertising und zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs.

Anzeige