Für First Impression, ausgezeichnet als Rising Star EMEA im invidis Market Compass 2023, stand dieses Jahr ganz im Zeichen der internationalen Expansion in Deutschland. Mit der Eröffnung des neuen Büros in Kassel und der Ernennung von Daniel Glück zum New Business Manager DACH und Helge Hans Hoven zum Business Director DACH hat diese Expansion bereits einen großen Schub bekommen.

Rückblick auf das Jahr 2023

Wenn wir auf die Branche blicken, stellen wir fest, dass sie durch eine Ausweitung der Geschäftsaktivitäten und die Suche nach neuen Erlösmodellen gekennzeichnet war. Ein bemerkenswerter Trend war der Aufstieg von Retail Media, was auch die Möglichkeiten für kleinere, spezialisierte Einzelhändler erweiterte. Die aufstrebenden Marktplätze nutzten den bestehenden Kundenstamm, um ihr Produktangebot zu diversifizieren. Zusätzlich integrierten sie Kundenbindungsprogramme und kanalübergreifende Kommunikation durch Methoden wie Instore-Bannerwerbung. Dieser Trend unterstreicht auch die entscheidende Rolle organisierter Daten für den Erfolg von Retail Media und Omnichannel-Strategien, wobei der Schwerpunkt auf der Personalisierung durch effektive Segmentierung liegt.

Trotz dieser Fortschritte blieb die Herausforderung bestehen, hochqualifiziertes Personal zu finden, insbesondere angesichts der sich ändernden Erwartungen der jüngeren Generation im physischen Einzelhandel. Globale Unsicherheiten, einschließlich geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Faktoren, stellten eine Herausforderung dar; aber der Einzelhandelssektor zeigte sich nach der Pandemie widerstandsfähig und erlebte eine schnelle wirtschaftliche Erholung. Die aufsehenerregenden Insolvenzen betrafen vor allem bekannte Namen, die es versäumt hatten, in einem wettbewerbsintensiven Markt innovativ zu sein. Die Einzelhandelslandschaft erfuhr eine Internationalisierung, und die Krise wirkte sich positiv aus, indem sie den Schwerpunkt auf einzigartige Erlebnisse und Sinnhaftigkeit verlagerte. Die Kunden wurden anspruchsvoller und stellten die Einzelhändler vor komplexe Herausforderungen, um unverwechselbare Markenerlebnisse zu schaffen.

Die Trends für 2024

Das Verbrauchervertrauen steigt, und die Kaufbereitschaft nimmt zu. Der Besuch in der Einkaufsstraße ist jedoch mit bestimmten Erwartungen verbunden. Wir werden uns unseres Kaufverhaltens und des Preis-Qualitäts-Verhältnisses bewusster und legen mehr Wert auf Nachhaltigkeit und Wiederverwendung von Produkten. Abgesehen von der Preisgestaltung ist der wichtigste Faktor die Experience im Geschäft. Ein nahtloses und überraschendes Einkaufserlebnis im Ladengeschäft wird letztendlich den Unterschied ausmachen. Auch das Verhalten der Einzelhändler ändert sich. Die Einzelhändler sind sich der Rolle des physischen Stores sowohl für den Verbraucher als auch für die Marke selbst zunehmend bewusst. Die Kommunikation im Geschäft wird zu einem immer wichtigeren Teil des Marketing-Mix.

Eine neue Perspektive für Retail Media

Ein entscheidender Trend im Jahr 2024 ist die Professionalisierung von Retail Media auf der Verkaufsfläche. Die Priorisierung von Upsell-Möglichkeiten und die Optimierung der Nutzung der verfügbaren Fläche sind von zentraler Bedeutung. Der Weg zur Professionalisierung ist komplex und erfordert einen integrierten Ansatz, wie man an Beispielen wie Jumbo und Spar sehen kann, wo alle Elemente, vom Netzwerk und der Hardware bis hin zu den Inhalten und dem Marketing, nahtlos zusammenarbeiten müssen.

Gute Hardware ist zwar nach wie vor wichtig, aber es ist hervorragende Software, die den Unterschied macht. Datengesteuerte Ansätze mit Daten aus erster Hand werden unerlässlich. Auch wenn dies derzeit nur begrenzt anwendbar ist, so ist doch klar, dass sich der Markt in diese Richtung bewegt. Es ist der Schlüssel zum Verständnis der Kundenbedürfnisse und zur Bereitstellung personalisierter Erlebnisse, was die Integration des richtigen Fachwissens erfordert.

Verstärkung der Instore-Kommunikation

Bei Retail Media geht es vor allem darum, Inhalte der Werbekunden zu zeigen. Vergessen Sie aber nicht Ihre eigenen Inhalte. Wenn Sie Ihre eigenen Inhalte für die Instore-Kommunikation erstellen, ist Relevanz das Schlüsselwort. Gehen Sie die Instore-Kommunikation mit einem neuen Fokus auf die langfristige Stärkung Ihrer eigenen Marke an. Die Instore-Kommunikation und die Strukturierung von Strategien bilden die wesentlichen Säulen. Da jedes Unternehmen einzigartig ist, erfordert dies einen maßgeschneiderten Ansatz, der die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen berücksichtigt. Sie können nicht auf einen allgemeinen Zug aufspringen. Ihr Zug unterscheidet sich völlig von dem der Wettbewerber, und das Gleis könnte in eine völlig andere Richtung führen. Konzentrieren Sie sich daher auf Ihr eigenes Geschäft und nicht auf das des Wettbewerbers.

Kundenorientiertes Denken

Kundenorientiertes Denken, der Abbau von Barrieren und die Entwicklung zu einer „Love Brand“ werden im Jahr 2024 entscheidend sein. Dabei geht es darum, den Kunden besser zu verstehen, anstatt die Konkurrenz zu imitieren. Vielen Einzelhändlern fällt es immer noch schwer, sich in die Herzen der Verbraucher zu versetzen. Deshalb sollte das Kundenerlebnis während der gesamten Customer Journey ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Überlegen Sie, wie Sie die verfügbaren Daten im Ladengeschäft am besten nutzen und analysieren können und wie Ihre Online-Kanäle optimal genutzt werden können. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Hindernisse zu identifizieren, die Kunden in der Customer Journey sehen. Wir konzentrieren uns oft zu sehr auf den Online-Shop, aber der Kaufprozess im physischen Geschäft ist ebenso wichtig zu messen. Nur so können Sie den Status einer beliebten Marke erreichen.

Rückkehr zur Einkaufsstraße

Ein bemerkenswerter Wandel im Jahr 2024 ist die Rückkehr zur Einkaufsstraße, in der die Stadtzentren eine wichtigere Rolle im Stadtmarketing spielen. Die Förderung der Vielfalt und die Schaffung einzigartiger Erlebniswelten werden entscheidend. Dies führt zu interessanteren Lebensräumen und belebteren Innenstädten mit weniger leerstehenden Gebäuden. Dies erfordert jedoch Kreativität und Investitionen in Barrierefreiheit, Sicherheit und Lebensqualität. Dies liegt nicht allein in der Verantwortung des Einzelhandels, sondern ist eine gesunde Zusammenarbeit zwischen Gastgewerbe, Kultur und Kommunalverwaltung.

Kontinuierliche Innovation, insbesondere bei der Personalisierung

Im Bereich der Innovation ist Hyper-Personalisierung das Schlagwort schlechthin. Hyper-Personalisierung steht im Jahr 2024 im Mittelpunkt, wobei der Begriff „persönlich“ eine neue Dimension annimmt. Es geht nicht nur um das Sammeln von Daten, sondern auch um das Verständnis der Nuancen und Unterschiede zwischen Online- und physischen Interaktionen. Es geht nicht nur darum, die Vorlieben eines Kunden auf einer Website zu kennen, sondern ihn auch persönlich zu erkennen, wenn er ein Geschäft betritt. Ein nahtloser Übergang zwischen Online und Offline ist eine notwendige Innovation.

Wir sehen diesen Trend im Aufstieg der Marktplätze, wo der gesamte Einzelhandel zu einem vollständig vernetzten Ökosystem wird. Um in einem solchen Ökosystem erfolgreich zu sein und sich abzuheben, indem man alle bevorzugten Marken in einem Geschäft anbietet und den Kunden optimal bedient, ist eine gute Infrastruktur unerlässlich. Und das erfordert einmal mehr Innovation. Das ist in diesem Fall gleichbedeutend mit Pionierarbeit. Wer sich traut, innovativ zu denken, kommt weiter. Es erfordert Mut, neue Wege zu gehen und mit verschiedenen Methoden der Hyper-Personalisierung zu experimentieren. Der Kunde von heute erwartet von Unternehmen, dass sie seine Bedürfnisse verstehen und erfüllen, manchmal sogar bevor er sie selbst kennt. Ein ganzheitlicher Ansatz, der verschiedene Berührungspunkte berücksichtigt, ist unerlässlich.

Und was ist mit dem Metaverse?

Es gibt auch Dinge, die Sie in diesem Jahr nicht zu beachten brauchen: das Metaverse. Die erwartete breite Akzeptanz im Einzelhandel scheint unwahrscheinlich, da die Verbraucher mit überwältigender Mehrheit reale Erfahrungen bevorzugen. Das Metaverse erreicht nicht die Massen und dreht sich letztlich nicht um das Digitale, sondern um die Realität. Dies geht aus dem jährlichen CMO-Report hervor, einer Studie von Adformatie in Zusammenarbeit mit der Serviceplan Group. Im Rahmen dieser Studie wurde eine Umfrage über die Bedeutung der Marketingtrends im Jahr 2024 nach Meinung der Top-Vermarkter in den Niederlanden durchgeführt. Das Metaverse und NFTs wurden als Trends für 2024 genannt, aber nur 8 Prozent der Befragten stuften sie als wichtig ein.

Wir von First Impression sind gespannt darauf, was das Jahr 2024 für den Einzelhandel bringen wird. Genau wie im Jahr 2023 stehen der Kunde und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt aller kommenden Innovationen im Einzelhandel.

Anzeige