Der 37. America’s Cup findet im Oktober 2024 in Barcelona statt. Eine der Segelmannschaften holt die ISE bereits vorher in die Stadt: Das Emirates Team New Zealand wird mit einer Simulation seines Rekord-Wüstenrennens dabei sein. Im Dezember 2022 hatte das Team mit den windgetriebenen Geschwindigkeitsrekord an Land gebrochen. Die Landyacht Horonuku hatte auf dem trockenen Becken des Lake Gairdner in Südaustralien eine Geschwindigkeit von 222,4 Stundenkilometern erreicht. Auf einer 20 Meter langen LED-Wand wird dieses Rennen nachgeahmt.

Die LED-Wand wird aus Panels des Herstellers Alfalite aufgebaut sein. Der 3D-Effekt wird durch die L-Form der Wand und die integrierte Brainstorm-3D-Technologie erzeugt. Dieses virtuelle Wüstenrennen ist Teil der Content Production & Distribution Technology Zone zu sehen sein, die dieses Jahr in Halle 4 untergebracht ist.

Alfalite zeigt seine Lösungen außerdem auf zwei eigenen Ständen: Stand 5A300 ist der virtuellen Produktion, dem Mietgeschäft und der neuen „Alfa Art“-Lösung gewidmet. An Stand 5A170 zeigt der Hersteller eine Broadcast- und Unternehmensumgebung.

Schließlich nutzt auch Canon an Stand 3B300 dieses Jahr eine Alfalite-LED-Wall für seinen Stand. Die VP-XR-Lösung in Zusammenarbeit mit Brainstorm 3D als virtuelle Kulisse eingesetzt.

